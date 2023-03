Sicherheit ist mehr als Technik: Sicherheitsbeauftragte für den Maßregelvollzug schließen Weiterbildung im Bildungswerk Irsee ab

Jüngst haben 21 Mitarbeitende forensischer Kliniken aus ganz Deutschland und der Schweiz ihre einjährige berufsbegleitende Weiterbildung zur/zum Sicherheitsbeauftragten im Maßregelvollzug (MRV) erfolgreich abgeschlossen. Die deutschlandweit in dieser Form einmalige Weiterbildung wurde seitens des Bildungswerks des Bayerischen Bezirketags zum sechsten Mal durchgeführt und blickt auf eine über 20-jährige Geschichte zurück.



Das vom Bildungswerk Irsee verantwortete Angebot entstand 2001 im Auftrag des Bayerischen Sozialministeriums für Arbeit, Familie und Soziales. Sicherheitsbeauftragte dienen sowohl den Kolleginnen und Kollegen im MRV als auch der zuständigen Fachaufsichtsbehörde, in Bayern dem Amt für Maßregelvollzug, als Ansprechpartner. Sie werden in die Planung und Koordination von Sicherheitsmaßnahmen eingebunden und erarbeiten ein Sicherheitskonzept für ihre jeweilige Einrichtung. Außerdem stehen sie den MRV-Leitungen beratend zur Seite und schulen Mitarbeitende.



„Die Sicherheitsbeauftragten sind ein Erfolgsrezept. Durch sie konnten schwerwiegende Vorfälle, wie Übergriffe und Entweichungen, in den Maßregelvollzugseinrichtungen deutlich reduziert werden“, betont Kursleiter Georg Jung, zentraler Sicherheitsbeauftragter bei den Medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz aus Regensburg. „Neben technischem Know-how geht es aber auch um Vernetzung“, appelliert Kursleiter Walter Blüml, Pflegedirektor und Sicherheitsbeauftragter am Bezirkskrankenhaus Straubing an die Absolventinnen und Absolventen: „Inzwischen haben wir mehr als 150 Sicherheitsbeauftragte weitergebildet, die im gesamten Bundesgebiet verteilt sind. Nutzen Sie die Möglichkeit des Austauschs weiterhin.“



Im Verlauf der auf sechs Blockwochen verteilten Weiterbildung setzen sich die Teilnehmenden intensiv mit psychiatrischen Krankheitsbildern, deren Diagnostik, rechtlichen Grundlagen aber auch mit sehr praktischen Themen wie möglichen Geiselnahmen, Blackouts oder Evakuierungen auseinander. Das breit gefächerte Programm spiegelt den Grundgedanken der Weiterbildung: Sicherheit ist wichtig, kann aber nie allein durch technische Hilfsmittel erreicht werden, sondern benötigt Menschlichkeit und Verständnis für psychisch erkrankte Menschen.



Während der letzten Blockwoche stellten die Teilnehmenden eigene Facharbeiten in Form einer mündlichen Abschlussprüfung vor. Stefan Loh, der seit November 2022 das Amt für Maßregelvollzug in Bayern leitet, überreichte anschließend die Zertifikate. Dabei betonte er: „Die Sicherheitsbeauftragten erfüllen eine wichtige Funktion im Maßregelvollzug und sind wertvolle Ansprechpartner für alle Berufsgruppen. Auch der bundesweite Teilnehmerkreis, und sogar Teilnehmende aus der Schweiz, belegen die Qualität dieser Ausbildung und deren großen Wert für den Maßregelvollzug in Bayern.“