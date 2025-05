Schwäbisches Mariensingen in der Klosterkirche Irsee

Das traditionsreiche „Schwäbische Mariensingen“ findet auch in diesem Jahr wieder in der Klosterkirche in Irsee statt. Bereits zum 42. Mal wird am Sonntag, 18. Mai, ab 19.30 Uhr im einzigartigen Barockambiente von St. Peter und Paul der Lobpreis Mariens angestimmt und dadurch der Marienmonat Mai in seiner tiefen Verwurzelung in Brauchtum und Frömmigkeit Willkommen geheißen. Denn mit dem farbenfrohen Aufblühen der Natur, mit seinen Blumen und Blüten verbinden zahlreiche Menschen auch die Gnadenfülle der Gottesmutter, die seit jeher als „die schönste Blume“ besungen wird.



Unter der bewährten Leitung von Maximilian Osterried aus Untermeitingen gestalten (unter anderen) folgende Gruppen aus Bayerisch-Schwaben das diesjährige Programm: Berletshofer Dreigesang, Bocksberger Dreigesang, Mindelheimer Klarinettenquartett, Lauterbacher Dreigesang und Obersorderfer Weisenbläser. An der Orgel hören wir Georg Wawrzik aus Irsee, geistliche Impulse liefert – im Wechsel zur Musik – der Irseer Ruhestands-Pfarrer Helmut Enemoser. Und für den passenden Hintergrund sorgt das große Hochaltargemälde des Irseer Benediktiner-Mönchs Magnus Remy, das die Aufnahme Mariens in den Himmel zeigt.



Das Schwäbische Mariensingen findet seit 1982 auf Initiative der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben in Zusammenarbeit mit der Katholischen Pfarrei und der Schwabenakademie Irsee statt. Der Eintritt ist frei, Spenden für einen gemeinnützigen Zweck sind willkommen. Herzliche Einladung zu dieser stimmungsvollen Andacht!

