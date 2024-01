Schwäbisches Bildungszentrum Irsee unterstützt Sternstunden e.V.

Bezirkseinrichtung fördert regionales wie weltweites Engagement des bayerischen Kinderhilfswerks

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 war für Kloster Irsee, das Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben ausgesprochen erfolgreich: Mehr Übernachtungen als im Vor-Corona-Jahr 2019, sogar mehr Tagungsgäste als im bislang belegungsstärksten Jahr 2017.



„Der wirtschaftliche Erfolg unseres Eigenbetriebs soll sich auch in seinem freiwilligen sozialen Engagement niederschlagen“, betont Schwabens Bezirkstagspräsident Martin Sailer. „Der Irsee-Werkausschuss des Bezirks Schwaben hat daher auf seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, den Sternstunden e.V. mit einer Spende von 75.000,- Euro zu unterstützen, weil die Sternstunden auch bei uns in Schwaben zahlreiche Heime und Pflegeeinrichtungen schwer oder mehrfach behinderter Kinder und Jugendlicher fördern.“



„Der Verein Sternstunden ist seit über zehn Jahren in der Ukraine aktiv, und dabei auch speziell in der Bukowina, der Region in Rumänien und der Ukraine, zu der der Bezirk Schwaben seit mehr als zwei Jahrzehnten eine enge Partnerschaft unterhält“, unterstreicht Alt-Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert. Reichert engagiert sich seit Jahren für die Partnerregion des Bezirks und steht dem Bukowina-Hilfswerk als Vorsitzender zur Verfügung. Deshalb sind seit Beginn des russischen Angriffskriegs in den letzten beiden Jahren immer wieder Hilfstransporte und Unterstützungsleistungen in den ukrainischen Teil der Bukowina gegangen.



„Der Dreiklang ‚Regional – Bayern – Weltweit‘ ist ein Alleinstellungsmerkmal der Sternstunden“, unterstreicht dessen Geschäftsführer Florian Babel anlässlich der symbolischen Scheckübergabe in Kloster Irsee: „100 Prozent kommt direkt in den Projekten an. Dabei werden Hilfsgelder stets ausschließlich regionalen Trägern in Bayern oder aber deutschen Partnern in unseren internationalen Projekten ausgezahlt. Damit stellen wir gegenüber unseren Förderern sicher, dass die Spenden zielgerichtet eingesetzt und ausschließlich den von uns geförderten Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe zu Gute kommen“.



Dr. Stefan Raueiser, der gemeinsam mit Bezirksrat Edgar Rölz Alt-Bezirkstagspräsident Jürgen Reichert und Sternstunden-Geschäftsführer Florian Babel in Kloster Irsee begrüßen konnte, verweist auf die Spendenrichtlinie der von ihm geführten Bezirkseinrichtung: „Soziale Verantwortung wahrzunehmen und sich für gemeinnützige Zwecke zu engagieren, ist für das Schwäbische Bildungszentrum schon lange selbstverständlich. Hierzu zählen insbesondere die Pflege der Irseer Musik- und Wissenschaftstradition sowie die Aufarbeitung der schmerzlichen Vergangenheit der einstigen Heil- und Pflegeanstalt. Hinzu treten Spenden für gemeinnützige Zwecke. Unser soziales und gesellschaftliches Engagement bietet uns die Möglichkeit, die Gemeinschaft, in der wir leben und arbeiten, zu unterstützen und unser Verantwortung als öffentlicher Arbeitgeber und Dienstleister gerecht zu werden“.