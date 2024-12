Schwäbisches Adventssingen in der Klosterkirche Irsee

Am Sonntag, 15. Dezember 2024, beginnt um 15.00 Uhr in der Klosterkirche Irsee das stimmungsvolle „Schwäbische Adventssingen“. Die überaus beliebte Veranstaltung hat seit vier Jahrzehnten einen festen Platz im schwäbischen Kulturkalender.



Das traditionsreiche vorweihnachtliche Konzert bezeugt eindrucksvoll das hohe Niveau und die Vielfalt der Volksmusik in Bayerisch-Schwaben, die vom Bezirk Schwaben besondere Förderung erfährt. Die musikalische Leitung und Moderation liegen in den bewährten Händen von Johannes Hitzelberger. Geistliche Worte spricht Pfr. Helmut Enemoser.



Schwäbische Musikgruppen präsentieren ein Programm, das die Höhepunkte der Advents- und Weihnachtszeit aufgreift. Im Zeichen weihnachtlicher Besinnlichkeit und Vorfreude auf die Festtage musizieren heuer folgende Gruppen: Jolargsang Hörnerblick, Bickenrieder Zweigesang, Zither- und Gitarrenmusik Kerber-Kern sowie Lenzfrieder Bläserquintett.



Das „Schwäbische Adventssingen“ wird gemeinsam veranstaltet von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben, der Katholischen Pfarrei Irsee und der Schwabenakademie Irsee.



Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

(lifePR) (