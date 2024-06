Mehr als drei Jahrzehnte gibt es sie nun schon in Irsee, diese ganz besondere „Schule“ der Phantasie, in der Kinder unterschiedlichen Alters, aber auch Seniorinnen und Senioren darin unterstützt werden, unkonventionelle Ansätze zu entwickeln und frei und ohne Bewertungen schöpferisch tätig zu sein.Zurückgehend auf eine Initiative des ehemaligen Präsidenten der Münchener Akademie der Bildenden Künste, Professor Rudolf Seitz (1934 – 2001), geht es seit 1991 auch in der Marktgemeinde Irsee um eine Kreativitätsförderung, die junge wie alte Menschen darin unterstützt, unkonventionelle Ansätze zu entwickeln und Lust am kreativen Experimentieren zu bekommen.In der „Schule der Phantasie“ stehen in erster Linie also nicht die künstlerischen Ergebnisse im Vordergrund, sondern kreative Erlebnisse, so das bis heute gültige Credo. Nichts desto trotz können sich die in den beiden Kursen mit Kindern und Erwachsenen entstandenen Werke sehen lassen. Deshalb lädt das Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben zur Jubiläumsausstellung „33 Jahre Schule der Phantasie – zu Besuch in Kloster Irsee“ ein. Die Online-Präsentation sowie ein mehrgliedriges Katalogblatt findet sich unter: Irseer Kabinettstücke - Kloster Irsee (kloster-irsee.de) : Samstag, 29. Juni 2024, 15.00 Uhr.Große und kleine Künstlerinnen und Künstler sowie die Kursleiterinnen der Kinderkurse, Helen Ribka und Elisabeth Ritter, und Jusha und Sven Mueller (Seniorenkurse) werden anwesend sein. Gratulieren werden Irsees Erster Bürgermeister Andreas Lieb, Organisatorin Dr. Annette Waibel und Kursleiter Sven Mueller.Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.: 29. Juni 2024 bis 28. Februar 2025 vor dem Kapitelsaal von Kloster Irsee. Schließzeiten erfragen Sie bitte telefonisch unter 08341 / 906-00.