Personeller Wechsel im Team des Bildungswerks Irsee

Seit April 1999 war sie in Kloster Irsee tätig, seit Juli 2001 als Angestellte des Bayerischen Bezirketags im Bildungswerk Irsee beschäftigt: Für Ines Rauch-Durdaut beginnt am 1. März 2021 die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Gut zwei Jahrzehnte lang hat Frau Rauch die Programmarbeit des zentralen Fort- und Weiterbildungsinstituts der bayerischen Bezirke als Büroleiterin, Kassenverwalterin und Jahresprogramm-Verantwortliche maßgeblich mitgeprägt.



Zur Corona-konform kleinen Verabschiedung dankte Stefanie Krüger, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen Bezirketags, der gelernten Datenverarbeitungskauffrau aus Saalfeld/Thüringen, die in Rieden-Zellerberg eine neue Heimat gefunden hat, für ihr unermüdliches Engagement und wünschte ihr für den neuen Lebensabschnitt Gesundheit und Lebensfreude.



Ihre bisherigen Aufgaben übernimmt Petra Relin aus Kaufbeuren, die nach einer Ausbildung als Rechtsanwaltsfachangestellte und einem betriebswirtschaftlichen Fernstudium seit Juni 2013 im Bildungswerk Irsee tätig ist. Ab 1. April wird die gelernte Steuerfachangestellte Birgit Drexel aus Türkheim das vierköpfige Büroteam des Bildungswerks dann komplettieren.

