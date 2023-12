Neues über Josef Guggenmos, den großen Kinderlyriker aus Irsee

Wer kennt sie nicht, die Gedichte, die Josef Guggenmos für Kinder geschrieben hat? „Was macht die Maus am Donnerstag?“ oder „Sieben kecke Schnirkelschnecken“, sind Verse von ihm, die Jung und Alt zitieren können. Der bescheidene, ruhige Mann wurde vor 101 Jahren in Irsee geboren, hier verbrachte er den Großteil seines Lebens und hier starb er 2003.Zu Ehren des berühmten Autors erscheint jetzt die Publikation „Josef Guggenmos, ein Dichter aus Irsee und das Geheimnis der Welt“. Es ist das elfte Heft der Reihe „IRSEER BLÄTTER zur Geschichte von Markt und Kloster Irsee“, die von Christian Strobel (Geschichtswerkstatt der Marktgemeinde Irsee) und Dr. Stefan Raueiser (Leiter des Schwäbischen Bildungszentrums) verantwortet wird. Dr. Sylvia Heudecker, Studienleiterin der Schwabenakademie Irsee und Herausgeberin der aktuellen Ausgabe, hat Freunde und Weggefährten dafür gewinnen können, ihre Erinnerungen an Josef Guggenmos zu Papier zu bringen. Dazu kommen Beiträge, die sich aus der Perspektive der Literaturkritik und der literaturgeschichtlichen Forschung mit dem Dichter und seiner Arbeit beschäftigen.Über ihre Begegnungen mit Guggenmos berichten der ehemalige Leiter von Kloster Irsee, Dr. Rainer Jehl, die frühere Direktorin der Josef-Guggenmos-Schule Waltraud Schürmann und nicht zuletzt Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger, seinerzeit Gemeindepfarrer. Zur Bedeutung Guggenmos‘ in der deutschen Literatur erfahren Leserinnen und Leser Wichtiges aus einem Interview mit dem Verleger Hans Joachim Gelberg, das der bekannte Autor und Journalist Robert Domes im Auftrag der Töchter von Josef Guggenmos führte. Stefan Dosch, Redakteur der Augsburger Allgemeinen und lange Jahre tätig in der Kaufbeurer Redaktion der Allgäuer Zeitung, lenkt das Interesse auf Guggenmos‘ Leidenschaft für die japanische Gedichtform des Haiku. Mit Dr. Mirjam Burkard ist eine der besten Kennerinnen des Werks von Josef Guggenmos in der Reihe der Beiträger vertreten. Über die große Bedeutung von Guggenmos noch heute berichten die Vorsitzende der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Dr. Claudia Pecher und die Münchner Literaturwissenschaftlerin Dr. Lisa Schwendemann. Für die Internationale Jugendbibliothek schreiben Jutta Reusch und die Direktorin der Einrichtung, Dr. Christiane Raabe.Entstanden ist eine Publikation, die dem Publikum aus ganz verschiedenen Perspektiven den Dichter und den Menschen Josef Guggenmos näherbringt. Reich bebildert mit Fotografien, handschriftlichen Originalen und Zeichnungen lädt das Heft damit sowohl zum Schmökern als auch zum genussvollen Blättern ein.Das Heft „Josef Guggenmos, ein Dichter aus Irsee und das Geheimnis der Welt“ kann über das Schwäbische Bildungszentrum und über die Geschichtswerkstatt Irsee bezogen werden. Eine Datei zum kostenlosen Download steht zur Verfügung unter https://www.kloster-irsee.de/bildung-kultur/irseer-blaetter