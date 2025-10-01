Musikalische Alpenüberquerung bei Kerzenschein
Schwabenakademie setzt Glanzpunkt mit letzter Orgelvesper 2025
Kein Zufall also, dass auf dem Programm unseres Abschlusskonzerts eine „musikalische Alpenüberquerung“ steht, die mit Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643) am Nabel der Welt – in Rom – beginnt und über Alessandro Speranza (1724 – 1797) in Neapel bis zu Domenico Zipoli (1688 – 1726) nach Prato gelant. Beflügelt vom Land der Leidenschaften und Johann Jacob Froberger (1616 – 1667)) in Stuttgart im Sinn, gelangen wir schließlich über Johann Caspar Kerll (1627 - 1693) in München und Georg Muffat (1653 - 1704) in Passau zurück nach Kloster Irsee, wo der Kirchenraum im Anschluss noch zum Verweilen einlädt. Die Schwabenakademie, die unter der künstlerischen Leitung von Roland Götz (Augsburg) und in bewährter Zusammenarbeit mit der Irseer Pfarrei diese Konzertenreihe organisiert, lädt alle Interessierten ganz herzlich ein zu diesem einmaligen Erlebnis!
Der Eintritt ist wie immer frei; Spenden sind willkommen und werden zur Tilgung der Kosten sowie zur Instandhaltung der Orgel verwendet. Der nächste reguläre Termin liegt bereits im kommenden Jahr, dann wieder mit dem Augsburger Organisten Roland Götz, der am 25. April 2026 mit einer Orgelvesper bei Kerzenschein die nächste Konzertsaison eröffnen wird.
Wir freuen uns auf Sie!