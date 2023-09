Mit einer breit angelegten Plakatkampagne machte die Stiftung Pfennigparade im vergangenen Jahr darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, Menschen zu sehen und Talente zu fördern - und das unabhängig davon, ob oder welche Behinderung sie haben.Die den Plakat-Motiven zu Grunde liegenden, hochwertigen Porträt-Fotografien des Münchener Foto-Profis Sebastian Dürst sind nun erstmals in einer Ausstellung in Kloster Irsee zu sehen.Die Ausstellung der Pfennigparade in Kooperation mit dem Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags zeigt, welche Chancen alle Menschen durch eine inklusive und vielfältige Gesellschaft haben. Nur wenn wir mehr voneinander wissen und uns dadurch besser verstehen, können wir Berührungsängste, Hemmschwellen und damit auch Barrieren abbauen. Denn die schwierigsten Barrieren, die Menschen mit Einschränkungen zu überwinden haben, sind oftmals die zu anderen Menschen.Die Ausstellung in Kloster Irsee istwährend der Öffnungszeiten des Schwäbischen Bildungszentrums kostenlos zugänglich. Schließzeiten erfragen Sie bitte unter Durchwahl 08341 / 906-00.Einige der Fotomotive sind über QR-Codes mit Videos verknüpft. In diesen erfährt man mehr über die Protagonistinnen und Protagonisten und begleitet sie dabei, wie sie zeichnen, Fahrrad fahren oder im eRolli ein Turnier spielen. Einen Link zur Playlist der Videos finden Sie hier: (2) Menschen sehen. Talente sehen. Chancen sehen. - YouTube Die, als Bürgerinitiative zur Bekämpfung der Polio-Epidemie ins Leben gerufen, fühlt sie sich heute mehr denn je vom Leben berufen: Durch die Förderung und Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen – gerade im gesellschaftlichen Miteinander – steht sie für gelebte Inklusion. www.pfennigparade.de