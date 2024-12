Literarische Sonntagsmatinee mit Daniela Seel

Die Literarische Sonntagsmatinee ambietet gleich zu Jahresbeginn einen Höhepunkt im literarischen Programmkalender der Schwabenakademie.Gast ist dieses Jahr die Lyrikerin Daniela Seel, deren jüngster Gedichtband „Nach Eden“ (Berlin: Suhrkamp, 2024) „dem Frauendasein einen großen lyrisch Gesang“ gewidmet hat (so die Buchmessen-Literaturbeilage der F.A.Z.)., geboren 1974 in Frankfurt/M., lebt als Autorin, Übersetzerin und Verlegerin in Berlin. Zahlreiche internationale Auftritte und Kollaborationen. Daniela Seel veröffentlichte vier Gedichtbände und ein Radiofeature. Zuletzt wurden ihre Arbeiten mit einem Stipendium des Deutschen Literaturfonds, dem Heimrad-Bäcker-Preis 2023 und dem Alfred-Kolleritsch-Würdigungspreis 2024 ausgezeichnet. Ihre Gedichte wurden in mehrere Sprachen übersetzt. Daniela Seel ist Mitglied im PEN Berlin.Gespräch und Lesung mit und von Daniela Seel werden von der neuen Studienleiterin der Schwabenakademie, Dr. Nadja Hendriks, moderiert und finden imstatt.Um 11.30 Uhr schließt sich die Verleihung der Literaturpreise „Irseer Pegasus“ an, vgl. Startseite - Irseer Pegasus Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur literarischen Sonntagsmatinee mit anschließender Preisverleihung sind Sie herzlich eingeladen!