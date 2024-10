Am 9. August dieses Jahres jährte sich die Ermordung von Ernst Lossa in der ehemaligen Zweigstelle Irsee der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee zum 80. Mal. Am 1. November 1929 wurde der aufgeweckte Junge aus einer jenischen Familie in Augsburg geboren. Auf den Tag genau 95 Jahre später findet die Gedenkveranstaltung „Lichter gegen das Vergessen“ auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof in Irsee statt, um alle Opfer der NS-Patientenmorde zu ehren.



Eingeladen ist Professor Ulrich Limmer, Emeritus an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF München) sowie Produzent des Kinofilms „Nebel im August“. Ins Gespräch bringen wird ihn Robert Domes. Der in Irsee lebende Journalist und Autor hat mit seinem Jungendbuch „Nebel im August. Die Lebensgeschichte des Ernst Lossa“ zur Würdigung der NS-„Euthanasie“-Opfer in der ehem. Anstalt Kaufbeuren-Irsee beigetragen. Entscheidender Wegbereiter der bis heute andauernden Aufarbeitung ist Prof. Dr. Michael von Cranach, langjähriger leitender ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren.



Seit 2010 Jahren treffen sich an jedem Allerheiligentag Menschen aus der Umgebung und Angehörige, um der Opfer der NS-„Euthanasie“ in der ehemaligen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee zu gedenken. Zu der vom Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben und vom Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags organisierten Gedenkveranstaltung haben sich auch Mitglieder des Bayerischen Landesverbands Psychiatrie-Erfahrener (BayPE e.V.) angekündigt, um ein Zeichen zu setzen, dass Menschen auf Grund von Krankheiten oder Beeinträchtigungen nicht stigmatisiert werden dürfen.



Die Gedenkveranstaltung ist Teil des Themenjahres „175 Jahre Psychiatrie in Schwaben: teilhaben, bewirken, wachsen“. Eröffnete doch am 1. September 1849 in Irsee eine Vorläuferinstitution der heutigen Bezirkskliniken Schwaben. Die Anstalt Irsee wurde 1974 geschlossen, weil eine moderne Psychiatrie in den denkmalgeschützten Gebäuden nicht möglich war. Seit 1981 ist Kloster Irsee die Heimat von Bildungswerk, Bildungszentrum und Schwabenakademie.



Termin und Ort:

Freitag, 1. November 2024, 16.30 Uhr

ehem. Anstaltsfriedhof Irsee (hinter der Klosterkirche).

Die Teilnahme an der Gedenkveranstaltung mit anschließendem Empfang in Kloster Irsee ist ohne Anmeldung möglich. Kerzen werden kostenlos bereitgestellt.

