Kunst leben: 37. Schwäbischer Kunstsommer in Kloster Irsee

Bis 25. April 2025 läuft die Bewerbungsfrist für die Teilnahme am 37. Schwäbischen Kunstsommer der Schwabenakademie Irsee. Unter dem Motto „Kunst leben“ verspricht die Sommerakademie der Schönen Künste vom 2. bis 10. August Fortbildung auf höchstem Niveau. Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser „Künstlerkolonie auf Zeit“ sind eingeladen, eine Woche lang den Alltag hinter sich zu lassen und sich ganz und gar ihrer Kreativität zu widmen. Nach fünftägiger, intensiver Klausur in Kloster Irsee feiern alle Beteiligten am 9. August gemeinsam mit der Öffentlichkeit die Kunstsommernacht als rauschendes Abschlussfest.Zwölf rennomierte Künstlerinnen und Künstler, die an internationalen Hochschulen oder im eigenen Atelier, auf Konzert- und Theaterbühnen oder am heimischen Schreibtisch arbeiten, leiten elf Meisterklassen: Für Malerei, die heuer gleich doppelt vertreten ist, stehen Konrad Winter (Bad Kissingen) und Henning Eichinger (Reutlingen); Textilkunst lehrt Claudia-Maria Luenig (Wien), Druckgrafik unterrichtet Georges Wenger (Winterthur), Fotografie Achim Bunz (München). Hannah Brinkmann (Hamburg) widment sich dem Medium Comic/Bildgeschichten; Viktor Töpelmann (Abenberg) vertritt die Alte Musik, Thomas Baron (München) und Korbinian Slavik (Grünwald) den Chor; Lyrik liegt in den Händen von Daniela Seel (Berlin), Prosa in denen von Annette Pehnt (Freiburg i. B.) und Bernadette Heidegger (München) bietet erstmals eine Klasse Schauspiel/Improvisation an.Qualität, Tradition und Innovation gehören seit über dreineinhalb Jahrzehnten zu den Leitgedanken des Schwäbischen Kunstsommers. Gerne überzeugen wir Sie persönlich davon! Weitere Informationen zu Programm, Bewerbung und Teilnahme finden Sie auf www.kunstsommer.info