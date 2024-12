Konzert zur Jahreswende

Am Samstag, 28. Dezember, 20 Uhr, laden die Schwabenakademie und das Schwabinger Klaviertrio unter dem Motto „Winter, Wasser, Träume“ in den Festsaal von Kloster Irsee ein.Freuen Sie sich auf eine träumerisch-winterliche Musikreise, mal nachdenklich-melancholisch, mal heiter-beschwingt, ganz wie die große Weite der Meere.Es erklingen Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert bis hin zu Johann Strauss und Astor Piazzolla.Es konzertieren Esther Schöpf (Violine), Klaus Kämper (Violoncello) und Norbert Groh (Klavier). Schwabinger Klaviertrio | info-musikleben Konzertkarten (€ 25; Schüler/Studenten 15 €) erhalten Sie an der Abendkasse. Vorbestellungen sind nicht notwendig.