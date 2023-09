Kloster Irsee ermöglicht Einblicke in die Vergangenheit

Nach einer Begrüßung im historischen Treppenhaus der ehemaligen Benediktinerabtei durch den Werkleiter der Bezirkseinrichtung, Dr. Stefan Raueiser, können die Besucherinnen und Besucher in drei thematischen Führungen hinter die Kulissen des denkmalgeschützten Bauensembles schauen.In den parallel stattfindenden Rundgängen ermöglichen eigens geschulte Kloster-Guides Einblicke in die 600jährige Geschichte von Benediktinerkloster und ehemaliger Abteikirche, in die Nutzung des historischen Konventgebäudes als modernes Tagungszentrum, in die 123-jährige Historie der einstigen „Kreis-Irren-Anstalt“ mit besonderer Würdigung der Opfer der NS-„Euthanasie“ oder aber in die erst jüngst abgeschlossenen Renovierungen im historisches Sommerhaus mit dem modernen Erweiterungsbau Küferei.Im Anschluss besteht die Möglichkeit, um 17.00 Uhr an einer „Orgelvesper“ in der einstigen Klosterkirche teilzunehmen. An der wertvollen Balthasar-Freiwiß-Orgel von 1754 spielt Heinrich Wimmer (Burghausen). Veranstalter des Konzerts ist die Schwabenakademie Irsee in Verbindung mit der kath. Pfarrgemeinde. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.: Sonntag, 10. September 2023, 15.00 Uhr.: Kloster Irsee, Treppenhaus Konventgebäude.Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Derist als Schaufenster der Denkmalpflege nun bereits seit 30 Jahren die Bühne für alle Denkmal-Talente. Denn Denkmale bringen als Zeugnisse der Vergangenheit eine Fülle an individuellen Talenten mit. Unter dem Motto „Talent Monument“ richten sich die Scheinwerfer in diesem Jahr besonders auf die einzigartigen Merkmale, die Denkmale auszeichnen. Dabei steht die Frage im Fokus: Was genau macht ein Denkmal zu einem Denkmal? www.tag-des-offenen-denkmals.de Dieist die größte private Initiative für Denkmalpflege in Deutschland. Sie setzt sich seit 1985 kreativ, fachlich fundiert und unabhängig für den Erhalt bedrohter Baudenkmale ein. Ihr ganzheitlicher Ansatz reicht von der Notfall-Rettung gefährdeter Denkmale, pädagogischen Schul- und Jugendprogrammen bis hin zur bundesweiten Aktion Tag des offenen Denkmals