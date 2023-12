Kloster Irsee: Ehrung der Bezirks-Jubilare

Drei Mitarbeiterinnen des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee von Bezirkstagspräsident Martin Sailer im Festsaal des Parktheaters Augsburg geehrt.



„Das prächtige Ambiente des Kurhauses gibt unserer Veranstaltung genau den würdigen Rahmen - dieser Rahmen ist für Sie nur angemessen“, begrüßte Bezirkstagspräsident Martin Sailer über einhundert verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bezirks Schwaben und seiner Bezirkskliniken– unter ihnen auch drei Mitarbeiterinnen des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee.



„Ein Teil von Ihnen hält uns als Arbeitgeber nunmehr schon seit unglaublichen 25 oder gar 40 Jahren die Treue. Ein anderer Teil steht gerade vor einem wichtigen neuen Kapitel im Leben, dem wohlverdienten Ruhestand. Heute wollen wir Sie feiern“, so Martin Sailer weiter, der als Bezirkstagspräsident auch Vorsitzender des Irsee-Werkausschusses ist.



Seit 25 Jahren arbeitet Simone Schmauder als Servicefachkraft im Kloster-Irsee-Team. „Du bist zuverlässig, gewissenhaft und empathisch,” lobte Verena Auel, stellvertretende Serviceleitung und Personalrätin im Schwäbischen Tagungs– und Bildungszentrum, die Jubilarin. “Wir alle im Team hoffen, noch viele Jahre in den Genuss Deines fröhlichen Wesens und Deiner positiven Art zu kommen”, so Auel.



Beeindruckende 41 Jahre war Helga Ruther mit viel Schwung und einer unglaublichen Leichtigkeit im Service des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks tätig. “Ihr Humor und ihre Herzlichkeit haben immer eine tolle Atmosphäre in den Stiftskeller gebracht”, verriet Personalrätin Auel anlässlich der Verabschiedung der bis vor kurzem dienstältesten Mitarbeiterin von Kloster Irsee. “



Und auch die langjährige Hausdame und Abteilungsleiterin Housekeeping von Kloster Irsee, Barbara Jahreiß, wurde im Rahmen der Festveranstaltung im Kurhaus Göggingen in die Altersteilzeit verabschiedet. Frau Jahreiß hat mit 36 Jahren Betriebszugehörigkeit fast ihr gesamtes Berufsleben in Kloster Irsee verbracht. “Auf ihrer Position war sie eine wichtige Schnittstelle in unserem Team, die ihre Arbeit nicht einfach nur erledigt, sondern vieles dank ihres großen Fachwissens weiterentwickelt hat”, bedankte sich Verena Auel.



„Sie alle zeigen bzw. zeigten in ihrem Bereich stets unerschütterliches Engagement. Zudem sind sie durch ihr Fachwissen eine unschätzbare Bereicherung für den Bezirk Schwaben, unsere Bezirkskliniken und unser Schwäbisches Bildungszentrum Kloster Irsee,“ fasste Bezirkstagspräsident Martin Sailer seinen Dank an alle Jubilare und ausscheidenden Mitarbeiter zusammen.