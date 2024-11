Kloster Irsee: Ehrung der Bezirks-Jubilare

„Unser Motto ‚Gemeinsam mit dir‘ haben Sie mit Leben gefüllt“, begrüßte Bezirkstagspräsident Martin Sailer über hundert jüngst ausgeschiedene Mitarbeitende wie jetzt zu ehrende Jubilarinnen und Jubilare des Bezirks Schwaben und seiner Einrichtungen, darunter auch zwei Mitarbeiterinnen von Kloster Irsee: „Sie sind Vorbilder für Ihre Kolleginnen und Kollegen, Sie zeigen, wie man sich bei uns einbringen und entwickeln kann - und nicht zuletzt haben Sie den Bezirk zu dem gemacht haben, was er heute ist“, bilanzierte Sailer mit Blick auf die im festlichen Rahmen des Kurhauses Göggingen in Augsburg versammelten Fachkräfte mit jahrelanger Bezirkszugehörigkeit.



Elke Haug feierte in diesem Jahr ihr vierzigstes Dienstjubiläum. „40 Jahre beim gleichen Arbeitsgeber, das ist ein unfassbar langer Zeitraum, zumal in der heutigen Zeit, in der Beständigkeit, Verlässlichkeit und – ja – auch Treue nicht mehr zu den Grundtugenden des Arbeitslebens gehören“, würdigte Betriebsrätin Verena Auel die gelernte Hotelfachfrau, die bereits 1984 Teil des Bildungszentrums-Teams geworden ist. Dort hat sich Elke Haug für das Housekeeping entschieden und zahllose Gäste „glücklich gemacht“, meinte Auel: „Im Erweiterungsbau Küferei bist Du diejenige, die mit Liebe zum Detail, mit Freundlichkeit und umfassendem Teamgeist nicht nur die Zimmer zum Strahlen bringt, sondern das gesamte Arbeitsumfeld bereicherst“.



Zugleich mussten sich die Kolleginnen und Kollegen von Cornelia Zettl verabschieden, die 2000, also vor 24 Jahren, nach Kloster Irsee kam, „und seither nicht mehr wegzudenken ist“, wie Personalrätin Auel ausführte: „Du hast dir all die schönen Dinge, die jetzt auf dich warten, mehr als verdient. Ob Reisen, Zeit mit der Familie oder das Verfolgen deiner Hobbys. Denn in all den zurückliegenden Jahren hast Du nicht nur deine Aufgaben mit Bravour gemeistert, sondern uns allen in Irsee auch gezeigt, wie wichtig es ist, mit Leidenschaft und Hingabe zu arbeiten“.



„Frau Haug und Frau Zettl haben mit ihrer ausgesprochen positiven Einstellung und Motivation sowie mit einem stets ansteckenden Lächeln ganz wesentlich dazu beigetragen, dass sich sowohl Gäste als auch Mitarbeitende in unserem Haus wohlfühlen“, dankte Dr. Stefan Raueiser, Werkleiter des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums des Bezirks Schwaben, den beiden langjährigen Mitarbeiterinnen. „Durch Ihr Fachwissen und ihre menschenfreundliche Zugewandtheit waren und sind Sie eine unschätzbare Bereicherung für uns alle in Kloster Irsee“.

