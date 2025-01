Irseer Pegasus 2025 für herausragende Literatur Silke Scheffel (München) und Sonja Kettenring (Kraichgau) ausgezeichnet

Die diesjährigen Literaturpreise Irseer Pegasus gehen an die Autorinnen Sonja Kettenring (Autorenpreis) und Silke Scheffel (Jurypreis). Die Preise sind jeweils mit 1.000 € dotiert. Zum Ende des gleichnamigen, dreitägigen Autoren-Workshops wurden die beiden Preisträgerinnen in einem festlichen, öffentlichen Akt ausgezeichnet. Nun schon zum 27. Mal fand die Veranstaltung der Schwabenakademie Irsee Anfang Januar in Kloster Irsee statt, dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben.Mit ihrer Kurzgeschichte „Odina“ überzeugtedie Teilnehmenden des Workshops, die sie in geheimer Wahl mit dem Autorenpreis auszeichneten. Sonja Kettenring wurde in Heidelberg geboren. Sie lebt und arbeitet heute in Kraichgau. Sonja Kettenring hat schon zum zweiten Mal am Irseer Pegasus teilgenommen. 2024 ist ihr Debütroman „Vom Krähenjungen“ in der Edition W erschienen.In „Odina“ verhandelt Kettenring eindrucksstark die Themen psychische Gesundheit, Zusammenleben, Zugehörigkeit zur Gesellschaft und Einsamkeit: Odina, unter ihren Nachbarn nur als die »Verrückte« bekannt, führt einen Alltag, in dem die Toten beiläufig anwesend sind. Obwohl diese Vorstellung zunächst beklemmend klingen mag, trifft die Leserschaft auf eine Protagonistin, die Sonja Kettenring durch ihre Stilsicherheit und ihren lakonischen Humor ans Herz wachsen lässt. Magisches und Imaginäres wird mit Realität verwoben – und das mit Tiefgang, führen die Workshopteilnehmenden in ihrer Laudatio aus.Die Inspiration für Sonja Kettenrings Geschichte „Odina“ entstand übrigens beim Irseer Kunstsommer 2022. Über den Autorenpreis des 27. Irseer Pegasus entsteht nun eine weitere erfreuliche Verknüpfung mit Kloster Irsee und der Schwabenakademie.Für ihr Langgedicht „mehrfach ungenaues Körpern“ erhältden Preis der Jury. Sie wurde in Konstanz geboren und lebt und arbeitet heute in München. Im Frühjahr 2023 erschien ihr erster Lyrikband „bitte Umgebung!“ im Isar Ufer Verlag München. Im Mai 2024 erschien der Lyrikband „und blühen im Garten nach innen“ in der grünen Reihe im SUKULTUR Verlag Berlin.In „mehrfach ungenaues Körpern“ schildert Silke Scheffel in bewegender Weise den Verlust eines ungeborenen Kindes und den damit verbundenen emotionalen und körperlichen Schmerz. Über den Perspektivwechsel zwischen Innen und Außen werden gesellschaftliche Erwartungshaltungen vom Umgang mit Trauer und Verlust thematisiert sowie das vielschichtige Emotionsgeflecht Betroffener, dem Silke Scheffel mutig eine Stimme verleiht. Dabei gelingt ihr nach Einschätzung der Jury etwas, das nur selten gelingt: Dieses Gedicht ist nicht nur der Blick in einen zutiefst erschütternden konkreten Verlust, den ein einzelner Menschen durchlebt und der ganz offen durch die Seiten dringt; das Gedicht wird zu einem Text über den Verlust an sich, über den Abgrund, der jedem Verlust innewohnt. Gleichzeitig rankt die Sprache im Gedicht wieder neu empor, wächst und sprießt aus den Narben. Silke Scheffel zeigt so in „mehrfach ungenaues Körpern“: Die urmenschliche Möglichkeit, dem Entsetzen die Stirn zu bieten, ist das Sprechen, das Schreiben, das Äußern des Inneren.Seit 1999 veranstalten die Schwabenakademie Irsee und der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Bayern (VS) das Literatentreffen. Finanziell gefördert wird das literarische Leuchtturmprojekt durch den Sparkassenbezirksverband Schwaben. Eingesandt wurden in diesem Jahr über 260 Bewerbungen. Der Jury gehörten dieses Jahr der Autor und ehemalige Pegasus-Gewinner, der Schriftsteller und Kulturmanagersowie die Lyrikerin, Übersetzerin, Herausgeberin und Verlegerinan.Die auf Vorschlag der Jury von der Schwabenakademie Irsee ermöglichte kostenfreie Teilnahme am Irseer Pegasus versteht sich als Auszeichnung und Förderung von zwölf schriftstellerischen Talenten. Die Teilnehmenden des Jahrgangs 2025 präsentieren sich und ihre Arbeiten digital auf der Website des Irseer Pegasus. Die Homepage dient als Plattform, die interessierten Leserinnen und Lesern Einblicke in die das vielfältige Repertoire der diesjährigen Autorinnen und Autoren ermöglicht.Der 28. Irseer Pegasus findet vom 3. bis 5. Januar 2026 wiederum in Kloster Irsee statt. Die Teilnahmebedingungen werden zeitnah veröffentlicht. Darüber hinaus steht das Literatentreffen interessierten externen Gästen auch als Gasthörer offen. Interessenbekundungen nimmt die Schwabenakademie jederzeit gerne entgegen.