Irsee für Genießer

In der Osterwoche erwartet Sie in der Schwabenakademie Irsee ein abwechslungsreiches Programm für Körper und Seele. Wer sich nach den Osterfeiertagen nach Ruhe und Erholung sehnt, dabei aber auch seinen Geist anregen möchte, der findet imdas passende Angebot.In der Osterwoche − vom 23. bis 27. April − finden in Kloster Irsee wieder zahlreiche Seminare aus den Themengebieten Geschichte, Yoga, Kalligraphie, Malerei, Papierdruck und vieles mehr statt. Interessierte wählen einen oder mehrere Kurse ihrer Wahl aus und haben im Anschluss an das jeweilige Seminar die Möglichkeit, den Aufenthalt in Irsee kostengünstig zu verlängern.So kann Kloster Irsee − Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben − als Ausgangspunkt für Ausflüge in die umliegenden, traditionsreichen Städte oder hinein in die großartige alpine Natur des Allgäus genutzt werden.Ergänzt wird das Kursangebot desdurch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Konzerten, Schnupperstunden für weitere Kurse sowie Führungen in und rund um Kloster Irsee.Weitere Informationen zum Kultururlaub finden sich auf der Akademie-Website www.schwabenakademie.de Anmeldungen werden gern telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen:Tel. 08341 / 906-662E-Mail: buero@schwabenakademie.de Ansprechpartnerin:Nadja HendriksSchwabenakademie Irsee, Studienleiterin