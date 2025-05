Innovative Psychiatrische Pflege

Im Rahmen der 50. Jahrestagung der Bundesvereinigung leitender Krankenpflegepersonen in der Psychiatrie (BFLK) wurde zum zweiten Mal der BFLK-Managementpreis verliehen. Der Preis würdigt außergewöhnliche und herausragende Leistungen im Gesundheits- und Pflegemanagementbereich. Die feierliche Preisverleihung fand jüngst statt in Kloster Irsee, dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben.



Die Jubiläumstagung, die in Kooperation mit dem Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags organisiert wurde, bot den feierlichen Rahmen für die Ehrung. Gleichzeitig war sie eine Plattform für fachlichen Austausch, interdisziplinäre Vernetzung und zukunftsweisende Impulse für die psychiatrische Pflege in Leitung und Praxis.



Der 1. Preis ging nach Nordrhein-Westfalen: Phoebe Koch vom Evangelischen Klinikum Bethel (Bielefeld) und Ulf Boger vom Klinikum am Weissenhof (Weinsberg) überzeugten die Jury mit ihrem Projekt „Das Gezeiten-Modell in der Kinder- und Jugendpsychiatrie – Adaption und Implementierung eines Recovery-orientierten Versorgungsmodells“. Das Modell steht exemplarisch für eine patientenzentrierte und ressourcenorientierte Versorgung, die Selbstbestimmung und Genesungsorientierung konsequent in die Praxis übersetzt.



Den 2. Platz errang Sebastian Czika vom Zentrum für Psychiatrie Calw Hirsau (Baden-Württemberg). Mit dem Thema „Mitarbeitendenbindung in der Psychiatrie“ setzte er sich mit einem der aktuell drängendsten Themen der psychiatrischen Versorgung auseinander. Seine Strategien zur Personalbindung stärken nicht nur die Teams, sondern sichern langfristig die Versorgungsqualität.



Über einen besonderen Erfolg konnte sich das kbo Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg freuen: Der 3. Preis ging an Andrea Rahm aus Bayern. Mit ihrem Projekt „Informationstransfer – Implementierung einer digitalen Informationsplattform für das Pflegeteam der Station PSO3“ zeigt sie eindrucksvoll, wie digitale Werkzeuge den Pflegealltag strukturieren, die interne Kommunikation verbessern und zur Entlastung des Teams beitragen können. Der bayerische Beitrag wurde von der Jury als wegweisend für eine moderne, digital gestützte Pflegepraxis gewürdigt.



Das Bildungswerk Irsee gratuliert allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich und dankt für ihr Engagement, ihren Innovationsgeist und ihre wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung psychiatrischer Managementpraxis. Mit dem Preis werden bundesweit herausragende pflegerische Projekte sichtbar. Sie regen zur Nachahmung an und stärken die Bedeutung von Leitungshandeln in der psychiatrischen Pflege.

