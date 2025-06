Gelungenes Finale des Allgäuer Literaturfestivals 2025

Von Anfang April bis Anfang Juni stand das Allgäu im Rahmen des diesjährigen Allgäuer Literaturfestivals wieder ganz im Zeichen moderner Literatur und zahlreicher literarischer Neuerscheinungen von Ewald Arenz über Dominik Graf bis Dana von Suffrin. Quer über das Allgäu verteilt konnten Literaturbegeisterte in insgesamt 13 Veranstaltungen Autorinnen und Autoren lauschen und mit ihnen ins Gespräch kommen.



Mit einer ebenso bewegenden wie kraftvollen Lesung der renommierten Autorin Helga Schubert ging das Allgäuer Literaturfestival 2025 am vergangenen Wochenende feierlich zu Ende. Die vielfach ausgezeichnete und spätestens seit dem Gewinn des Ingeborg-Bachmann-Preises 2020 einem breiten Publikum bekannte Schriftstellerin las aus ihrem aktuellen Roman „Der heutige Tag – Ein Stundenbuch der Liebe". Im Festsaal von Kloster Irsee gab die Autorin rund hundert Gästen einen empathischen und gleichzeitig humorvollen Einblick in das gesellschaftlich brandaktuelle Thema der Angehörigenpflege. Was bedeutet es, seinen Lebenspartner zu pflegen und diese Verantwortung täglich zu tragen? Und wie verändert sich die Liebe im Alter? Diesen Fragen geht Helga Schubert in ihrem neuen Roman „Der heutige Tag“ mit sprachlichem Feingefühl nach.



Die anschließende Diskussion handelte von einem würdevollen Umgang mit Demenz und wie die Autorin trotz der 24 -Stunden-Pflege ihres Mannes Zeit zum Schreiben findet. Gleichzeitig berichtete die bis 1989 in der DDR tätige Schriftstellerin Helga Schubert eindrücklich von ihren Erfahrungen aus der Zeit der Wiedervereinigung und entführte das Publikum auf eine Zeitreise in die Wendejahre. Im Nachgang bildeten sich lange Schlangen am Signiertisch der Autorin.



Gelegenheit zum Austausch bot ein Empfang vor dem Festsaal, zu dem die Schwabenakademie Irsee als Trägerin des Allgäuer Literaturfestivals einlud. Zur Lesung waren auch zahlreiche bisherige lokale Veranstalterinnen und Veranstalter des Allgäuer Literaturfestivals und des Literaturfestivals Nordschwaben geladen, um gemeinsam in die Planungen für das kommende Jahr zu gehen. So war das Finale des Allgäuer Literaturfestivals 2025 gleichsam Auftakt für die Festivalplanungen 2026. Literaturbegeisterte aus der Region können sich also bereits auf das Jahr 2026 und ein erneut breites Portfolio an literarischen Veranstaltungen freuen.

