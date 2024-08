Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung zur „Fachkraft im Pflege- und Erziehungsdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ feierten Mitte Juli ihren erfolgreichen Abschluss. Der Kurs, der vom Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags in Kooperation mit der KJF Klinik Josefinum gGmbH in Augsburg angeboten wurde, fand von September 2023 bis Juli 2024 in Kloster Irsee statt.



Zum Abschluss der Weiterbildung fertigten die Teilnehmenden eine Facharbeit zur einem spezifischen Thema der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder der Jugendhilfe an, die sie in Form einer mündlichen Präsentation vorstellten. In feierlichem Rahmen übergaben Torsten Wagner (Pflegedirektor, KJF Klinik Josefinum, Augsburg), Tanja Bilanzija (Weiterbildungsleitung, KJF Klinik Josefinum) und Martin Girke (Bildungsreferent, Bildungswerk Irsee) die Zertifikate an die 14 Absolventinnen und Absolventen.



Die Weiterbildung richtete sich an pädagogische und pflegerische Fachkräfte aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Jugendhilfe. Die modular aufgebaute Weiterbildung umfasste insgesamt 254 Unterrichtseinheiten. Ziel war es, die fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Teilnehmenden zu erweitern, um den vielfältigen und komplexen Anforderungen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen gerecht zu werden.



Eine Qualifizierung in dieser Form sei eine Besonderheit, denn „seit über zehn Jahren sind Sie die ersten Absolventinnen und Absolventen einer Weiterbildung zur Fachkraft im Pflege- und Erziehungsdienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Bayern“, betonte Pflegedirektor Torsten Wagner.



Bei der Zertifikatsübergabe wurden drei besonders herausragende Arbeiten gewürdigt. Die beste Arbeit legte Patrik Elmquist (kbo-Heckscher-Klinikum, Haar) mit dem brandaktuellen Thema „Medienkonsum von Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung und der Entwicklung eines Konzepts zur Stärkung der Medienkompetenz im Rahmen der stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie“ vor, gefolgt von Karina Metzger (KJF Klinik Josefinum, Augsburg) zum Thema „Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen im frühen Kindesalter“. Den dritten Platz belegte Nadine Wegner (Regens Wagner, Burkunstadt) mit ihrer Arbeit zum Thema „Die Herausforderungen der Komorbidität bei Klienten mit Intelligenzminderung und psychiatrischen Diagnosen“.



Der Start der nächsten Weiterbildung ist im Bildungswerk Irsee für Dezember 2025 bereits fest geplant.

