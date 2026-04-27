Erich Paulicke – ÜBER LEBEN.
Irseer Kabinett-Stücke zeigen Bildwerke eines Überlebenden
Seine traumatischen Erfahrungen wurden lange nicht wahr- oder ernstgenommen. „Das ist doch jetzt vorbei“, hörte er nicht nur einmal. Erst in den 1980er-Jahren erhielt er in der Bildnerischen Werkstatt der Rotenburger Werke der Inneren Mission die Chance, sich ihnen zu stellen: Erich Paulicke beginnt zu malen, gestaltet Reliefs und Skulpturen.
Charakteristisch ist die impulsive, farbenfrohe und ausdrucksstarke Pinselführung. Ein immer wiederkehrendes Motiv in Paulickes Arbeiten ist der Teufel – lang, schmal, gehörnt und oft in krassem Rot. Der Künstler hat beim Erstellen seiner Arbeiten oft gelacht, ein befreites Siegerlachen: Erich Paulicke hat den Teufel bei den Hörnern gepackt und ihn besiegt. Er hat überlebt.
Zwischen seinem 100. Geburtstag und 20. Todestag ist eine Auswahl des malerischen wie plastischen Werks von Erich Paulicke (1926 – 2007) im Rahmen der Ausstellungsreihe „Irseer Kabinett-Stücke“ in Kloster Irsee ausgestellt.
Vernissage: Samstag, 9. Mai, 17.00 Uhr, vor dem Kapitelsaal von Kloster Irsee. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die Ausstellung ist bis zum 28. Februar 2027 im Konventgebäude von Kloster Irsee öffentlich zugänglich. Der Eintritt ist frei. Über Schließzeiten des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee informiert die Rezeption (Mail: rezeption@kloster-irsee.de; Tel. 08341 / 906-00).
Katalogblatt, Namensflyer und Foto-Impressionen:
Irseer Kabinettstücke - Kloster Irsee