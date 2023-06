Entdeckungsreise der Phantasie

Seit 1991 lädt die Schule der Phantasie in der Marktgemeinde Irsee Grundschul- und Vorschulkinder ein, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und ihrer Phantasie Form und Farbe zu geben. Die Jahresarbeiten des Kinderkurses 2022/23 sind nun bis Ende September im Irseer Bürgerhaus zu bewundern.



„Das Bürgerhaus war wohl noch nie so bunt wie jetzt“, begrüßte Dr. Angela Städele zahlreiche Kinder, Eltern, Großeltern und Gäste zur Vernissage der aktuellen Ausstellung Entdeckungsreise. „Der Markt Irsee fördert Kunst und Kultur für alle Altersgruppen“, stellte die Dritte Bürgermeisterin mit Blick auf den Kinder- wie Seniorenkurs der Schule der Phantasie, aber auch mit Verweis auf die „BiB“, die Bücherei im Bürgerhaus zufrieden fest. Und so bedankte sich Organisatorin Dr. Annette Waibel stellvertretend für alle jungen wie alten Künstlerinnen und Künstler für die finanzielle Unterstützung wie auch für den eigenen Atelierraum, der im Nahwärme-Pufferspeicher direkt neben Kindergarten und Grundschule ideale Bedingungen für das achtsame Werkeln und aufmerksame Hantieren bietet, aber auch ein unachtsames Kleckern großzügig verzeiht.



„Die Schule der Phantasie ist kein Malkurs, sondern ermöglicht benotungsfreies Arbeiten und wertungsfreies Agieren“, erläutert Annette Waibel den Sinn des bereits seit drei Jahrzehnten bestehenden, jährlichen Angebots. Und so berichten auch die beiden künstlerischen Wegbegleiterinnen, Elisabeth Ritter (Kaufbeuren) und Helen Ribka (Irsee), von 20 quirligen Terminen mit aufgeweckten Kindern zwischen fünf und acht Jahren, die durch das Weltall der Phantasie zu geheimnisvollen Planeten gereist sind – natürlich mit ganz besonderen Raumschiffen.



Noch bis Ende September können im Bürgerhaus (Meinrad-Spieß-Platz 1, 87660 Irsee) die gemalten, gebastelten oder geklebten Traumlandschaften und Phantasiewesen entdeckt werden, bevor im kommenden Jahr dann eine gemeinsame Ausstellung im Schwäbischen Bildungszentrum aktuelle Arbeiten des Kinder- und des Seniorenkurses 60+ im Rahmen der Irseer KABINETT-Stücke zeigen wird – pünktlich zum 33. Geburtstag der in Irsee so überaus lebendigen Schule der Phantasie.