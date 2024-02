Die eigene Erfahrung von psychischer Erkrankung nutzen

Zum dritten Mal fand das bayerische EX-IN Vernetzungstreffen in Kooperation des Bildungswerks der Bayerischen Bezirke mit EX-IN Bayern e.V. in Kloster Irsee statt. EX-IN bedeutet, Menschen, die eine eigene Erfahrung mit psychischer Erkrankung gemacht haben, zu qualifizieren und ihnen damit eine Beschäftigung als „Experten aus Erfahrung“ zu ermöglichen.Die Einbeziehung von Erfahrungs-ExpertInnen ist inzwischen in immer mehr Bereichen der Gesundheitsversorgung explizit gewünscht und findet sich in medizinischen Leitlinien, in der Überarbeitung der Psychiatrie-Grundsätze sowie in Empfehlungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) zur Psychiatrie-Personalrichtlinie (PPP-RL) wieder.Etwa 100 Genesungsbegleiterinnen und Genesungsbegleiter sowie psychiatrische Fachpersonen aus Bayern sowie den angrenzenden Bundesländern und der Schweiz waren Ende Februar zum diesjährigen Vernetzungstreffen nach Kloster Irsee gereist, um Chancen und Schwierigkeiten von EX-IN zu diskutieren. Rainer Schneider (Vizepräsident des Bayerischen Bezirketags) begrüßte die Anwesenden und betonte: „Allein die Zahlen zeigen, dass Ihr Einsatz und Ihre Arbeit wirken und Sie ein fester Bestandteil der psychiatrischen Versorgung sind.“ Arbeiten doch inzwischen etwa 130 ExpertInnen aus Erfahrung in den psychiatrischen Kliniken, Sozialpsychiatrischen Diensten, Tagesstätten und weiteren psychiatrischen Unterstützungsangeboten in Bayern.In Fachvorträgen wurden spezifische Problemfelder beleuchtet und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt: Angelika Lacroix (Klinikum Bremerhaven Reinkenheide) referierte über „Genesungsbegleitung in den Kliniken“. Jelena Hoghe (Uni Bamberg/TH Nürnberg) stellte „Berufliche Stressoren und Ressourcen von Peer-WorkerInnen“ vor und Prof. Dr. Johannes Hamann (Bezirksklinikum Mainkofen) präsentierte Ansätze zur Implementierung von GenesungsbegleiterInnen in der Klinik. Zwischen den Fachvorträgen bestand Raum zum vertieften Austausch und zur Vernetzung in und außerhalb der Bezirksregionen.ist eine Abkürzung für Experienced Involvement: Menschen, die eigene Erfahrung mit psychischer Erkrankung haben, werden zu Fachkräften (EX-IN GenesungsbegleiterIn) im psychiatrischen System qualifiziert. Fünf Fortbildungsinstitute bieten in Bayern regelmäßig eine Qualifizierung von EX-IN Genesungsbegleitenden an. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ex-in-by.de Dasdes Bayerischen Bezirketags in Kloster Irsee führt alle zwei Jahre bayernweite Vernetzungstreffen für EX-IN-Genesungsbegleitende durch, vgl. www.bildungswerk-irsee.de