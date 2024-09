Die Schwabenakademie Irsee hat eine neue Geschäftsleitung

Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Schwabenakademie Irsee hat sich für Dr. Stefan Raueiser entschieden. Der Werkleiter des Schwäbischen Bildungszentrums übernimmt zum 1. Oktober ebenfalls die Geschäftsleitung der Einrichtung für Erwachsenenbildung. Auch für die beiden ausgeschriebenen Stellen der Studienleitung laufen inzwischen erste Bewerbungsgespräche.



„Die Mitglieder des Zweckverbands haben mit Dr. Stefan Raueiser eine exzellente Wahl getroffen“, betont Bezirkstagspräsident und Zweckverbandsvorsitzender Martin Sailer: „Mit Herrn Dr. Raueiser gewinnen wir einen fachlich ausgewiesenen Erwachsenenbildner und erfahrenen Geschäftsleiter, dem wir gerne die Leitung der Schwabenakademie übertragen. Für die beiden ausgeschriebenen Stellen der Studienleitung liegen uns zudem bereits rund 50 Bewerbungen vor. Wir werden bald die ersten Vorstellungsgespräche führen und den Stabwechsel in der Schwabenakademie erfolgreich umsetzen.“



Dr. Stefan Raueiser blickt bereits mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben: „Alle drei in Kloster Irsee beheimateten Einrichtungen gebündelt nach außen zu vertreten und intern in ihren unterschiedlichen Profilen zu moderieren, eröffnet neue Chancen, die Strahlkraft dieser einzigartigen Perlen in Bayerisch Schwaben weiter zu erhöhen. Ich danke dem Zweckverband für das Vertrauen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Volksbildungsverband, dem Bayerischen Volkshochschulverband und dem Bezirk Schwaben.



Dr. Stefan Raueiser ist seit 2007 Werkleiter von Kloster Irsee sowie Leiter des dort angesiedelten Bildungswerks des Bayerischen Bezirketags. Der gebürtige Bonner hatte zuvor Lehraufträge an der Katholischen Stiftungshochschule München und der Katholischen Hochschule NRW in Köln inne, leitete ein Abgeordnetenbüro im Deutschen Bundestag und war als Referent der Bischöflichen Studienförderung Cusanuswerk tätig. Dr. Raueiser wird ab 1. Oktober 2024 zusätzlich zum Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben auch die Verantwortung für die Schwabenakademie Irsee im Umfang einer Nebentätigkeit übernehmen.



Der Zweckverband Schwabenakademie Irsee ist eine Einrichtung des Bezirks Schwaben und des Schwäbischen Volksbildungsverbandes. Die Schwabenakademie ist Mitglied im Bayerischen Volkshochschulverband und erfüllt als vhs-Akademie Aufgaben der allgemeinen Erwachsenenbildung, der Kunst und Kultur.

(lifePR) (