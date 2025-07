Der Schreibwettbewerb Irseer Pegasus geht in die 28. Runde – Einsendeschluss ist der 15. September 2025

Auch in diesem Jahr ruft die Schwabenakademie Irsee Nachwuchsautorinnen und -autoren dazu auf, sich mit unveröffentlichten Texten um die Teilnahme beim renommierten Literaturwettbewerb Irseer Pegasus zu bewerben. Die Teilnahme am Workshop, der vom 3. bis 5. Januar 2026 stattfindet, darf bereits als Auszeichnung gewertet werden, denn eine dreiköpfige Jury wählt aus allen Bewerbungen zwölf vielversprechende Nachwuchsautorinnen und -autoren aus, die kostenfrei am Workshop teilnehmen können. Die Schwabenakademie Irsee übernimmt für die Teilnehmenden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie das Rahmenprogramm und fördert so junge schriftstellerische Talente. Unterstützt wird sie dabei vom Sparkassenbezirksverband Schwaben, der den Schreibwettbewerb auch in diesem Jahr mit einer großzügigen Spende bedacht hat. Partner ist zudem der Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Bayern.In kollegialer Atmosphäre haben die Teilnehmenden Gelegenheit, an ihren Texten zu arbeiten und werden dabei von der Jury bestehend aus der Lyrikerin Daniela Seel, dem Schriftsteller Markus Orths und dem Schriftsteller und Literaturkritiker Dr. Thomas Kraft begleitet. Den Abschluss des Workshops bildet eine literarische Matinee und die Preisverleihung, bei der die beiden jeweils mit 1.000€ dotierten Preise des 28. Irseer Pegasus vergeben werden. Die Besonderheit ist, dass nicht nur die Jury einen Preis vergibt, sondern auch die Teilnehmenden selbst aus ihrer Mitte heraus eine Preisträgerin oder einen Preisträger küren.Interessierte Nachwuchstalente können noch bis zum 15. September 2025 unveröffentlichte fiktionale Prosa und Lyrik einreichen. Nähere Infos zur Teilnahme und zum Wettbewerb finden Interessierte unter: https://www.irseer-pegasus.de/teilnehmen.html