Das Allgäuer Literaturfestival geht in die neunte Runde

Schon am 10. April startet das diesjährige Allgäuer Literaturfestival, bei dem die Region bis Anfang Juni wieder ganz im Zeichen aktueller Literatur steht. Den Aufschlag macht am 10. April Marco Sonnleitner in Memmingen. Der Autor, der durch seine Beiträge zur Jugendbuch-Serie „Die drei ???“ bekannt wurde, gibt uns Einblick in den topaktuellen Fall der drei Fragezeichen: „Das Geheimnis der sieben Palmen“.Weiter geht es dann Anfang Mai in Babenhausen. Hier liest der SPIEGEL-Bestsellerlisten-Autor Ewald Arenz aus seinem neuesten Werk „Zwei Leben“. Die Lesung in Babenhausen ist dicht gefolgt vom Besuch von Wigald Boning in Mindelheim, der am 9. Mai von seinen täglichen Badeabenteuern bei Wind und Wetter berichtet. Von da an geht es Schlag auf Schlag weiter mit zahlreichen spannenden Lesungen und Literaturinszenierungen, die über das ganze Allgäu verteilt stattfinden und renommierte Autorinnen und Autoren nach Kaufbeuren, über Bad Wurzach bis Altusried in viele weitere Orte führen. Das Allgäuer Literaturfestival steht damit für aktuelle Literatur und Autorenpersönlichkeiten zum Anfassen. In der gesamten Region finden in diesem Jahr 13 Veranstaltungen statt.Den Abschluss des Literaturfestivals macht die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert am 6. Juni mit „Der heutige Tag“ im Schwäbischen Bildungszentrum. Zur Abschlussveranstaltung in Kloster Irsee sind auch alle bisherigen, ehemaligen und zukünftigen Kooperationspartner der Schwabenakademie herzlich eingeladen. Denn für 2026 sind bereits die Planungen für eine Weiterentwicklung des Festivals im Gange, die gemeinsam mit den Partnerinstitutionen vorangetrieben werden sollen.„Die Schwabenakademie Irsee wird dafür weiterhin als Trägerorganisation des Festivals gemeinsam mit Dr. Thomas Kraft, dem künstlerischen Leiter, die Zügel in der Hand haben und blickt voller Vorfreude auf das diesjährige Festival sowie die weiteren Planungen für 2026“, so die neue Studienleiterin der Schwabenakademie Nadja Hendriks.Thomas Kraft fügt an: „Auch in turbulenten Zeiten halten wir die Fahne der Literatur hoch. Gerade jetzt ist es wichtig, dass Kultur und Literatur unser Leben bereichern, die Perspektiven erweitern und für gute Unterhaltung sorgen. Daher freue ich mich, dass auch 2025 das Allgäuer Literaturfestival an den Start gehen wird. Ich bedanke mich bei der Schwabenakademie und dem Bezirk Schwaben für die weitere Unterstützung und wünsche uns allen vergnügliche Stunden mit unseren literarischen Gästen.“ In diesem Sinne freuen wir uns auf einen vielfältigen Festivalfrühling und zahlreiche literarische Impressionen!Karten für die Einzelveranstaltungen sind über die jeweiligen Veranstalter erhältlich. Nähere Informationen dazu auf der Festivalwebsite www.allgaeuer-literaturfestival.de Ansprechpartnerin: