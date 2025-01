Bildungswerk Irsee: Fachkräfte für Pflege im Maßregelvollzug erfolgreich weitergebildet

Stefanie Hafner (medbo Standort Parsberg) erhielt den ersten Platz für ihre Ausarbeitung „Ergebnisbetrachtung der fortlaufenden Katamnesestudie an der medbo KU Regensburg für den Bereich der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie nach §64 StGB“.

Florian Lehner (kbo Inn-Salzach-Klinikum, Wasserburg) beeindruckte mit seiner Arbeit „Therapeutisches Klettern im Maßregelvollzug“.

Anna-Lena Hangl (kbo Isar-Amper-Klinikum München-Ost) wurde für „Tiergestützte Therapie im Maßregelvollzug“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

Mitte Januar haben 26 Pflegefachpersonen, Erzieherinnen und Heilerziehungspflegende aus Maßregelvollzugskliniken in Bayern und Baden-Württemberg ihre einjährige Weiterbildung zur Fachkraft für Pflege im Maßregelvollzug erfolgreich abgeschlossen.In den bezirkseigenen Tagungshäusern Kloster Irsee (Schwaben) und Kloster Seeon (Oberbayern) absolvierten die Weiterbildungsteilnehmenden insgesamt fünf Block- sowie eine Hospitationswoche in einer forensischen Einrichtung. Zum Abschluss wurde eine Facharbeit zu einem forensisch relevanten Thema angefertigt und im Rahmen einer mündlichen Präsentation im Plenum vorgestellt. Die Weiterbildung, ein Angebot des Bildungswerks des Bayerischen Bezirketags, wurde über die gesamte Dauer hinweg fachlich begleitet von Hermann Weilbach (Pflegedienstleitung, Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren) und Miriam Stumpf (Mitarbeiterentwicklung, Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren).Bei der feierlichen Übergabe der Zertifikate im Schwäbischen Bildungszentrum Kloster Irsee würdigte Weilbach die hohe Qualität der Präsentationen: „Die Facharbeiten verdeutlichen, wie engagiert und professionell die Teilnehmenden die komplexen Anforderungen des Maßregelvollzugs reflektieren und weiterentwickeln.“Drei Abschlussarbeiten wurden besonders ausgezeichnet:Die Weiterbildung richtet sich an Pflegefachpersonen, Heilerziehungspflegende, Erzieherinnen und Erzieher, die in forensischen Einrichtungen tätig sind – sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Sie bietet eine Kompetenzerweiterung auf dem neuesten Stand und vermittelt ein tiefgehendes Verständnis für das spezifische Arbeitsfeld der forensischen Psychiatrie. Neben pflegefachlichen und therapeutischen Methoden werden auch juristische sowie gesellschaftspolitische Aspekte thematisiert.Die besondere Arbeitssituation im Maßregelvollzug erfordert eine spezifische berufliche Haltung, die Besserung und Sicherung, Nähe und Distanz sowie Unterstützung und Vorbildfunktion miteinander vereint. Ziel der Weiterbildung ist es, die Teilnehmenden auf den neuesten Stand der psychiatrischen Pflege zu bringen und forensische Aspekte umfassend einzubeziehen. Dabei wird der Grundsatz vermittelt, dass Besserung ein zentraler und unverzichtbarer Teil der Sicherung ist.Anmeldungen für die im Dezember 2024 neu beginnende Weiterbildung sind unter Weiterbildung Fachkraft für Pflege im Maßregelvollzug – Bildungswerk Irsee möglich.