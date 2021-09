Ausbildungsstart in Kloster Irsee

Nachdem der Tagungsbetrieb in Kloster Irsee wieder erfolgreich aufgenommen werden konnte, haben jetzt drei Auszubildende ihre dreijährige Lehrzeit im Schwäbischen Bildungszentrum angetreten: Lisa-Marie Sturm (aus Mindelheim) und Isabella Bernard (Kaufbeuren) begannen ihre Lehre zur Hotelfachfrau, Luis Kiebler (Irsee) startete als Koch im Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben.



„Wir freuen uns, jungen Menschen über eine fundierte Ausbildung gute Startbedingungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu ermöglichen“, begrüßte Bezirkstagspräsident Martin Sailer die neuen Auszubildenden zu Lehrbeginn in Kloster Irsee.



Zu einem Tag der Orientierung wurden sie von Werkleiter Dr. Stefan Raueiser, Personalreferentin Claudia Blank, Empfangschef Markus Spies sowie Philipp Semer als dualem Studenten des Hotelmanagements willkommen geheißen.



„Qualitätsbewusstsein, Serviceorientierung und Vielseitigkeit sind ein besonderes Merkmal der Tätigkeiten in Kloster Irsee, und das fängt am ersten Ausbildungstag an“, betonte Dr. Raueiser, der das Engagement der für die Ausbildung verantwortlichen Abteilungsleitungen – Restaurantleiterin Christine Breidenbach, Hausdame Barbara Jahreiß und Küchenchef Arne Rinas – besonders hervorhob.

