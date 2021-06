Aurelius Sängerknaben gewinnen Goldmedaille beim World Peace Choral Festival

Das diesjährige World Peace Choral Festival fand pandemiebedingt nur digital statt. Mit 27,33 von 30 möglichen Punkten belegten die Aurelius Sängerknaben Calw in der Kategorie Knabenchor den ersten Platz und gewannen den Grand Prix.Für Kloster Irsee besonders erfreulich: Die jungen Sänger beeindruckten die Jury vor allem mit demund demdes Irseer Musikpriors Meinrad Spieß (1683–1761) aus Live-Aufnahmen für die spätere CD-Einspielung “Nimm auch meine Zähren an”.“Sehr herzlich beglückwünsche ich die Knaben wie Herren der Aurelianer zu diesem herausragenden Ergebnis. Sie konnten eine international zusammengesetzte Jury mit Werken unseres leider viel zu wenig bekannten Pater Meinrad überzeugen, der im Juni vor 260 Jahren in Kloster Irsee verstorben ist”, gratulierte Dr. Stefan Raueiser, Leiter des Schwäbischen Bildungszentrums, Bernhard Kugler, dem künstlerischen Leiter der Aurelius Sängernaben, und der Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros, Antje Häusser.Über 250 Chöre aus 32 Ländern haben sich bei diesem internationalen Chorfestival in Wien beworben und musikalisch gemessen. Die unterschiedlichen Besetzungen und Kategorien bewertete eine Fachjury mit Dr. Arpad Toth (Dozent für Chor-Dirigat am Kodaly Institut an der Liszt Akademie für Musik in Ungarn), Daniel Erazo (Dirigent der Vienna Boys Choir aus Österreich) und Chen Jiahai (Vizevorsitzende der Chinesischen Chorgemeinschaft).„Ein sensationeller Erfolg, der uns besonders im Moment sehr freut, in dem wenig reale Auftritte möglich sind“, bewertet Bernhard Kugler den Grand Prix in herausfordernden Zeiten, “und wir hoffen bald wieder auf Konzertmöglichkeiten in Kloster Irsee”.Diezählen zu den renommierten Knabenchören Deutschlands. Ihre Solisten treten in zahlreichen Opernhäusern des In- und Auslands auf. www.aurelius.de Die dreientstanden in Koproduktion des studio-XVII-augsburg von Roland Götz mit dem Schwäbischen Bildungszentrum Irsee und dem Bayerischen Rundfunk. www.edition-ursin.de/...