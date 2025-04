Auftakt des Allgäuer Literaturfestivals 2025 in Memmingen

Seit über 20 Jahren versorgt Marco Sonnleitner das Detektivbüro der drei ??? mit neuen Fällen. Gestern las der Autor im Memminger Antoniersaal aus seinem neuesten Buch „Das Geheimnis der sieben Palmen“. Ein Fall, bei dem sich die drei ??? auf die Spuren des verschollenen Buddenbrooks Manuskripts von Thomas Mann begeben. Damit verband die Auftaktlesung des diesjährigen Allgäuer Literaturfestivals auf gelungene Weise Kinder- und Jugendliteratur mit einem Klassiker der Weltliteratur.Dass mit der mittlerweile seit 60 Jahren bestehenden Jugendbuchserie zu Beginn des Allgäuer Literaturfestivals gleich drei Generationen gleichzeitig angesprochen wurden, freut die Schwabenakademie Irsee, die Trägerin des Festivals ist, besonders. Denn die drei ??? begeistern seit Jahrzehnten Kinder und Jugendliche. Aber auch Erwachsene bleiben dem Detektivtrio treu. Das zeigte sich auch an den langen Schlangen, die sich bildeten, um den neuesten Band von Sonnleitner signieren zu lassen. Ein gelungener Start für das Allgäuer Literaturfestival 2025 mit rund 80 Gästen.Wer nach dem gestrigen Auftakt in Memmingen Lust hat, weiter in die Welt aktueller Literaturerscheinungen abzutauchen, kann dies bei den zwölf weiteren Veranstaltungen des Allgäuer Literaturfestivals tun: Am 8. Mai liest Ewald Arenz in Babenhausen aus seinem neuen Roman „Zwei Leben“, Jutta Speidel gibt mit „Amaryllis“ in Bad Wörishofen Einblick in das Leben der Artistin Valerie und wird dabei musikalisch begleitet. Am 22. Mai gibt es einen geballten Festivaltag mit gleich drei Veranstaltungsorten: In Immenstadt, Lindenberg und Kaufbeuren können Interessierte Einblicke in Bücher von Dominik Graf, Barbara Yelin und Josef Alfred Opiolka gewinnen. Ein interkultureller Poetry Slam, der die Karikaturenausstellung „Ein Ort. Irgendwo.“ begleitet, bereichert am 27. Mai in Kempten das Festivalprofil und lädt in den Kulturverein Lollipop ein.Den Festivalabschluss bildet die Lesung der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee, die aus ihrem Roman „Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“ lesen wird.Alle Informationen rund um die einzelnen Veranstaltungstermine sowie den Kartenvorverkauf finden Sie auf der Homepage www.allgaeuer-literaturfestival.de Voller Vorfreude blickt das Team der Schwabenakademie Irsee gemeinsam mit dem künstlerischen Leiter des Literaturfestivals Dr. Thomas Kraft in einen vielfältigen Festival-Mai.