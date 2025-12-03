Anstalt Irsee: informieren – gedenken – bilden

Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags thematisiert in seinem neuen Schriftenband vielfältige Facetten der Auseinandersetzung mit der ambivalenten Psychiatriegeschichte von Kloster Irsee sowie des regionalen Gedenkens an die Opfer der NS-Patientenmorde.



Das Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben hat die Beschäftigung mit der Psychiatriegeschichte von Kloster Irsee unter den Markennamen Anstalt Irsee gestellt. Eine gleichnamige Website, eine App und nicht zuletzt die Räumlichkeiten in Irsee selbst veranschaulichen unterschiedliche Aspekte der zwischen 1849 und 1972 bestehenden Heil- und Pflegeanstalt wie auch der Erinnerung an die Opfer der NS-„Euthanasie“.



Im aktuellen IMPULSE-Schriftenband des Bildungswerks Irsee werfen fünfzehn Autorinnen und Autoren Schlaglichter auf die ambivalente Anstaltshistorie von Kloster Irsee, stellen Fragen zur Verantwortung in der Erinnerungskultur und buchstabieren den Dreiklang informieren – gedenken – bilden aus.



Herausgeber sind der Bezirkstagspräsident von Schwaben und der Leiter der drei in Kloster Irsee ansässigen Bezirkseinrichtungen Schwäbisches Bildungszentrum, Schwabenakademie Irsee und Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags.



Die Publikation (ISBN 978-3-9821217-9-6; Grizeto-Verlag, Irsee 2025) umfasst 116 Seiten und über zwanzig ganz- bis doppelseitige Farbabbildungen. Sie kann zum Preis von € 15,80 über den Buchhandel oder portofrei beim Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags bezogen werden.

