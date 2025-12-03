Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1044622

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee Klosterring 4 87660 Irsee, Deutschland http://www.kloster-irsee.de
Ansprechpartner:in Herr Dr. Stefan Raueiser +49 8341 906600
Logo der Firma Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Anstalt Irsee: informieren – gedenken – bilden

(lifePR) (Irsee, )
Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags thematisiert in seinem neuen Schriftenband vielfältige Facetten der Auseinandersetzung mit der ambivalenten Psychiatriegeschichte von Kloster Irsee sowie des regionalen Gedenkens an die Opfer der NS-Patientenmorde.

Das Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben hat die Beschäftigung mit der Psychiatriegeschichte von Kloster Irsee unter den Markennamen Anstalt Irsee gestellt. Eine gleichnamige Website, eine App und nicht zuletzt die Räumlichkeiten in Irsee selbst veranschaulichen unterschiedliche Aspekte der zwischen 1849 und 1972 bestehenden Heil- und Pflegeanstalt wie auch der Erinnerung an die Opfer der NS-„Euthanasie“.

Im aktuellen IMPULSE-Schriftenband des Bildungswerks Irsee werfen fünfzehn Autorinnen und Autoren Schlaglichter auf die ambivalente Anstaltshistorie von Kloster Irsee, stellen Fragen zur Verantwortung in der Erinnerungskultur und buchstabieren den Dreiklang informieren – gedenken – bilden aus.

Herausgeber sind der Bezirkstagspräsident von Schwaben und der Leiter der drei in Kloster Irsee ansässigen Bezirkseinrichtungen Schwäbisches Bildungszentrum, Schwabenakademie Irsee und Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags.

Die Publikation (ISBN 978-3-9821217-9-6; Grizeto-Verlag, Irsee 2025) umfasst 116 Seiten und über zwanzig ganz- bis doppelseitige Farbabbildungen. Sie kann zum Preis von € 15,80 über den Buchhandel oder portofrei beim Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags bezogen werden.

Website Promotion

Website Promotion

Schwäbisches Bildungszentrum Irsee

Der Bayerische Bezirketag unterhält mit seinem Bildungswerk in Irsee ein zentrales Bildungsinstitut, das Mitarbeitenden im psychosozialen Bereich vielfältige Seminare, Workshops, Kurse und Tagungen der beruflichen Fort- und Weiterbildung anbietet. Seine Schriftenreihe IMPULSE widmet sich nicht nur aktuellen Themen aus Psychiatrie und überörtlicher Sozialhilfe, sondern setzt sich auch kritisch mit der Psychiatriegeschichte von Kloster Irsee auseinander, wo das Bildungswerk seinen Sitz hat.

www.bildungswerk-Irsee.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.