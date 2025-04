Anmeldung zum 37. Schwäbischen Kunstsommer in Kloster Irsee noch bis 25. April möglich

Unter dem Mottoverspricht die Sommerakademie der Schönen Künste vom 2. bis 10. August wieder Fortbildung auf höchstem Niveau. Die Teilnehmenden unserer „Künstlerkolonie auf Zeit“ sind eingeladen, eine Woche lang ihrem Alltag zu entfliehen und sich ganz und gar der Kunst hinzugeben. Nach fünftägiger, intensiver Klausur in Kloster Irsee feiern alle Beteiligten am 9. August gemeinsam mit der Öffentlichkeit die Kunstsommernacht als rauschendes Abschlussfest.Zwölf Meisterinnen und Meister, die überwiegend an Hochschulen oder im eigenen Atelier, auf Konzert- und Theaterbühnen oder am heimischen Schreibtisch ihr Werk verrichten, leiten elf Kunstsommer-Klassen: Für Malerei, die heuer gleich doppelt vertreten ist, stehen Konrad Winter (Bad Kissingen) und Henning Eichinger (Reutlingen); Textilkunst lehrt Claudia-Maria Luenig (Wien), Druckgrafik unterrichtet Georges Wenger (Winterthur), Fotografie Achim Bunz (München). Hannah Brinkmann (Hamburg) widment sich dem Medium Comic/Bildgeschichten; Viktor Töpelmann (Abenberg) vertritt die Alte Musik, Thomas Baron (München) und Korbinian Slavik (Grünwald) den Chor; Lyrik liegt in den Händen von Daniela Seel (Berlin), Prosa in denen von Annette Pehnt (Freiburg i. B.) und Bernadette Heidegger (München) bietet erstmals eine Klasse Schauspiel/Improvisation an.Gerade jungen Teilnehmenden empfehlen wir unser, das die anfallenden Kosten halbiert. Die, spätere Anmeldungen können nur in Ausnahmefällen noch angenommen werden. Weitere Informationen zu Programm, Bewerbung und Teilnahme finden Sie auf: www.kunstsommer.info