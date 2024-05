Akribische Arbeiterin in Kloster Irsee

Zum „Tag der Arbeit“ vor vier Jahrzehnten begann Elke Haug ihre Tätigkeit als Zimmermädchen in Kloster Irsee, dem Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben. Jetzt erhielt sie im großen Rund vieler aktiver wie ehemaliger Kolleginnen und Kollegen die Ehrenurkunde des Freistaates Bayern überreicht. Im Auftrag der bayerischen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Ulrike Scharf, konnte Werkleiter Dr. Stefan Raueiser Frau Haug „Dank und Anerkennung für die geleisteten treuen Dienste“ aussprechen.



„Ihre Personalakte ist völlig unspannend“, verriet der Leiter des Schwäbischen Bildungszentrums: „Sie begannen in Vollzeit und sie sind bis heute bei uns im Haus in Vollzeit beschäftigt. Ihre große Stetigkeit wie bewundernswerte Akribie ist nicht nur ihren Kolleginnen in der Abteilung Hauswirtschaft und Etage, sondern allen Mitarbeitenden von Kloster Irsee ein großes Vorbild“, würdigte der Werkleiter die vertrauensvolle, zuverlässige und nachhaltige Mitarbeit von Elke Haug.



„Sie haben fünf Abteilungsleiterinnen erlebt, ihre Wünsche nach freien Tagen oder Urlaubszeiten stets an den Bedürfnissen unserer Gäste ausgerichtet und zugleich über viele Jahre auch ihre Mutter liebevoll gepflegt“, betonte Serviceleiterin Christiane Breidenbach bei der Feierstunde im Kollegenkreis. „Dabei wollten sie als gelernte Hotelfachfrau eigentlich gerne im Service beginnen, aber da dort vor vierzig Jahren noch Teildienst herrschte, haben sie sich für die Etage entschieden – und sind bis heute dem Housekeeping treu geblieben, auch wenn der Teildienst auch bei uns im Restaurant längst der Vergangenheit angehört“. „Ihre Zettelchen ‚wo was hingehört‘ für ihre neuen Kolleginnen, wie auch die ‚Liebesbriefchen‘ an uns Haustechniker, wo was defekt ist oder gerichtet werden muss, sind Ausdruck ihres nachhaltigen wie akribischen Arbeitens, das stets das Wohl des ganzen Hauses im Blick hat“, bedankte sich Harry Bittner, Chef der Abteilung Haustechnik, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen.



Nachdem Elke Haug jahrzehntelang für die Sauberkeit im Konventgebäude von Kloster Irsee verantwortlich war, ist jetzt der Erweiterungsbau Küferei ihre bevorzugte Wirkungsstätte. „Ein Arbeiten ohne sie ist für uns schlicht undenkbar“, dankte Werkleiter Dr. Stefan Raueiser der Jubilarin, die seit dem 1. Mai 1984 ohne Unterbrechung im Schwäbischen Bildungszentrum Irsee als Zimmermädchen tätig ist.

