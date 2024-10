Agata Lichtscheidel gestaltet Irseer Orgelvesper bei Kerzenlicht

Für die fünfte und in diesem Jahr letzte Orgelvesper der Schwabenakademie und der Katholischen Pfarrei Irsee am Samstag, 12. Oktober um 21 Uhr konzertiert Agata Lichtscheidel an der von Balthasar Freywis Mitte des 18. Jahrhunderts gebauten, weitgehend original erhaltenen Orgel. Es ist ihr erstes Konzert in der Reihe der Irseer Orgelvespern.



Agata Lichtscheidel wurde 1982 in Tychy (Polen) geborn. Sie studierte Orgel, Historische Tasteninstrumente und Kirchenmusik an der Krakauer Musikakademie, an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart und an der Hochschule für Musik in Detmold.



Bei internationalen Orgelwettberwerben überzeugte die Organistin und konnte so schon einige Preise für sich verzeichnen. Beispielweise war sie 2013 Gewinnerin des ersten Preises beim Internationalen Orgelwettbewerb in Korschenbroich.



Auf dem Programm der Irseer Orgelvesper bei Kerzenlicht stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Pechelbel, Pablo Bruna, Johann Caspar Kerll, Girolamo Frescobaldi und Georg Muffat.



Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.



Ort: Klosterkirche Irsee

Veranstalter: Katholische Pfarrei Irsee und Schwabenakademie Irsee

Termin: Samstag, 12. Oktober 2024, 21.00 Uhr, bei Kerzenlicht

Eintritt: frei, Spenden willkommen

