Abschlussveranstaltung des Allgäuer Literaturfestivals 2025

Mit spannenden Lesungen von Ewald Arenz, Jutta Speidel, Wolfgang Schorlau, Barbara Yelin und vielen weiteren Autorinnen und Autoren steht das Allgäu von April bis Juni wieder ganz im Zeichen zeitgenössischer Literatur. Den Abschluss des diesjährigen Allgäuer Literaturfestivals macht die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert. Sie liest am 6. Juni um 18:30 Uhr im Festsaal von Kloster Irsee aus ihrem neuesten Roman „Der heutige Tag. Ein Stundenbuch der Liebe“. Das anschließende literarische Gespräch wird mit einem kleinen Empfang vor dem Festsaal abgerundet, der Gelegenheit zum Austausch bietet.In ihrem Spiegel-Bestseller schildert Helga Schubert in tief berührender Weise den Alltag mit ihrem pflegebedürftigen Ehemann, der palliativ betreut wird. In kraftvoller und gleichzeitig feinfühliger Sprache beschreibt sie die Herausforderungen und kleinen Freuden des gemeinsamen Lebens. Das Buch ist eine Hommage an die Liebe und an das Leben, das trotz aller Widrigkeiten lebenswert bleibt.Zur Abschlussveranstaltung in Irsee laden die Schwabenakademie Irsee als Trägerin des Allgäuer Literaturfestivals und der künstlerische Leiter Dr. Thomas Kraft Literaturinteressierte aus der gesamten Region als auch die Kooperationspartner des Festivals aus dem Allgäu und aus Nordschwaben ein. Denn gemeinsam mit den Partnerinstitutionen laufen für 2026 bereits die Planungen für eine ganz Schwaben umfassende Weiterentwicklung des erfolgreichen Literatur-Festivals, das durch die Sparkasse Allgäu und die Landkreise Ostallgäu und Oberallgäu unterstützt wird.über das Büro der Schwabenakademie IrseeTelefon: 08341 / 906-661 oder -662E-Mail: buero@schwabenakademie.de Web: www.schwabenakademie.de : 10 € regulär, 5 € ermäßigt (Schüler/innen, Studierende, Personen mit Behinderung): Freitag, 6. Juni, 18:30 Uhr (Einlass ab 18:00 Uhr)Kloster IrseeFestsaal Konventgebäude, Klosterring 4, 87660 Irsee