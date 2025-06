37. Schwäbischer Kunstsommer: Sparkasse Allgäu fördert Kunst aus drei Nationen

Der Schwäbische Kunstsommer zählt seit über 35 Jahren zu den Highlights im Jahresprogramm der Schwabenakademie Irsee. Kein Wunder also, dass auch die 37. Sommerakademie der Schönen Künste, die vom 2. bis 10. August in Kloster Irsee stattfindet, erneut Fortbildung auf höchstem Niveau verspricht. Elf Meisterinnen und Meister aus drei Nationen leiten zehn Kunstsommerklassen, die in der ehemaligen Benediktinerabtei Irsee eine einzigartige Künstlerkolonie auf Zeit entstehen lassen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus weiten Teilen der Bundesrepublik, aber auch aus Österreich und der Schweiz freuen sich schon heute, mit uns in „Kunstklausur“ zu gehen!Einen wertvollen Beitrag leistet erneut die: Mit einer Spende in Höhe von 1.500 Euro unterstützt das hiesige Kreditinstitut auch in diesem Jahr wieder junge Künstlerlinnen und Künstler, die zwar über das nötige Talent, jedoch nicht die finanziellen Mittel verfügen. Die großzügige Spende hatte Michael Sambeth, Leiter für Marketing und Kommunikation der Sparkasse Allgäu, vergangene Woche feierlich an Dr. Stefan Raueiser, Leiter von Kloster Irsee, und Dominik Fröhlich, Studienleiter der Schwabenakademie Irsee, in der Sparkassenfiliale Kaufbeuren übergeben. So konnten gleich zwei Stipendien mit den Mitteln der Sparkasse Allgäu finanziert und an geeignete Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden.Ganz besondere Einladung ergeht zur– dem rauschenden Abschlussfest des Schwäbischen Kunstsommers, das am 9. August ab 17 Uhr in den Räumlichkeiten von Kloster Irsee stattfindet. Und wer bislang noch unentschlossen war:. Kontaktieren Sie uns bei Interesse gerne telefonisch. Weitere Informationen zu unserem Programm und auch zur Kunstsommernacht finden Sie auf: www.kunstsommer.info