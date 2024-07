33 Jahre Schule der Phantasie in Irsee.

Mit einem großen Fest begann die Jubiläumsausstellung „33 Jahre Schule der Phantasie – zu Besuch in Kloster Irsee“ im Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben.Kleine und große Künstlerinnen und Künstler, die Organisatorin der Anfangszeit (Susanne Jehl, Kaufbeuren) und die von heute (Dr. Annette Waibel, Irsee), Bürgermeister Andreas Lieb sowie zahlreiche Gäste waren der Einladung des Schwäbischen Bildungszentrums in den Kapitelsaal von Kloster Irsee gefolgt, um die Ausstellungseröffnung mitzuerleben und quicklebendig mitzugestalten.Sven Mueller, gemeinsam mit seiner Frau Jusha seit 2018 Kursleiter der Senioren-Kurse der Irseer Schule der Phantasie, zitierte zur Begrüßung den Gründer dieser bundesweiten Initiative, Professor Rudolph Seitz, der von 1982 bis 1988 der Akademie der Bildenden Künste München als Präsident vorstand: "Wir wünschen uns einen Menschen, dessen kreative Fähigkeiten so ausgebildet sind, daß er in Freiheit sich und seiner Umwelt ein Leben schafft, welches den sich ändernden Bedürfnissen entspricht und er daran Freude hat." Mueller weiter: „Und diesen tiefen Humanismus kann uns die Beschäftigung mit unserer Phantasie und der Kunst lehren, eine Haltung, die wir in unseren Kursen immer wieder aufs Neue anstreben.“Die Ausstellung in Kloster Irsee ist noch bis Ende Februar 2025 zu sehen und für Hausgäste wie Besucher kostenlos zugänglich. Schließzeiten können über die Rezeption (Durchwahl: 08341 / 906-00) erfragt werden.Digitale Einblicke in die Ausstellung, Bilder von der Vernissage und nicht zuletzt das sechsseitige Katalogblatt sind online verfügbar unter Irseer Kabinettstücke - Kloster Irsee (kloster-irsee.de) Und wer anschließend Lust bekommt, selbst einmal seiner Phantasie freien Lauf zu lassen, ist herzlich eingeladen, die kommenden Kurse der Irseer “Schule der Phantasie” zu besuchen. Kontaktdaten über: Gemeinde Irsee - Schule der Phantasie