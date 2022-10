13. Forschungs- und Fortbildungskongress der Fachkliniken der bayerischen Bezirke

Bildungswerk versammelt renommierte Fachleute und junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Kloster Irsee

Nach längerer, Corona-bedingter Pause fand am 20. und 21. Oktober 2022 in Kloster Irsee wieder ein Forschungs- und Fortbildungskongress der Fachkliniken der bayerischen Bezirke statt, den das Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags gemeinsam mit dem Programmkomitee unter Federführung der Kongressleitung um Prof. Dr. Hermann Spießl (BKH Landshut), Prof. Dr. Mathias Zink (Bezirksklinikum Ansbach) und Prof. Dr. Peter Zwanzger (kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg am Inn) veranstaltete.



Neben update-Vorträgen zu ausgewählten Krankheitsbildern und deren Behandlung wurden in drei themengebundenen Symposien aktuelle Forschungsergebnisse zu „Zwang, Gewalt und freiheitsentziehenden Maßnahmen in der psychiatrischen Versorgung“, zur Anwendung von „Leitlinien in Psychiatrie und Psychotherapie“ sowie zu den Möglichkeiten von „Forschung im Verbund“ diskutiert.



Erfreulich groß war die Resonanz, eigene Projekte im Rahmen von Posterpräsentationen vorzustellen. Mit dem ersten Preis ausgezeichnet wurde die Arbeit von Magdalena Sich und Kolleginnen aus Wasserburg zum Thema „Innovation VR (Virtual Reality) in der Expositionstherapie: Könnten so mehr PatientInnen mit Angststörungen zu Expositionsübungen bereit sein?“. Auch die übrigen eingereichten Arbeiten zeigten ein hohes fachliches Niveau und gaben interessante Einblicke in die klinischen Forschungstätigkeiten der bezirklichen Einrichtungen.



Ein Höhepunkt war der diesjährige Festvortrag, in dem Prof. Dr. Thomas Pollmächer (Ingolstadt) eindrucksvoll die verschiedenen Facetten und Dimensionen zur geplanten gesetzlichen Neuregelung beim „Assistierten Suizid“ darstellte. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) präsentierte dabei u.a. die Eckpunkte eines Positionspapiers der Fachgesellschaft sowie das Ergebnis einer deutschlandweiten Umfrage bei in der Psychiatrie und Psychotherapie tätigen Personen zu diesem Thema.



Der nächste Forschungskongress findet im Herbst 2024 wieder im Schwäbischen Tagungs- und Bildungszentrum Kloster Irsee statt.