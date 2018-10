Neuer Herzkathetermessplatz bietet viele Vorteile für Patienten

05.10.18

Eine Herzkatheteruntersuchung ist entscheidend, um die Herzkammern sowie die Herzkranzgefäße auf einem Bildschirm sichtbar zu machen. Der Arzt erhält durch den Eingriff wichtige Informationen über die Pumpfunktion der Herzkammern, über den Schweregrad etwaiger Herzklappenfehler und vor allem über eventuelle Verengungen in den Herzkranzgefäßen.



Entdeckt der behandelnde Arzt eine kritische Engstelle in den Herzkranzgefäßen, beseitigt er diese meist gleich während des Eingriffs. Dafür setzt er einen Ballonkatheter und/oder einen Stent ein, der das verengte Gefäß offen hält.



Für diese Eingriffe steht der Kardiologie am Klinikum Esslingen nun ein Herzkatheter-Messplatz der neusten Generation zur Verfügung.



Die Bildqualität hat sich noch einmal wesentlich verbessert. Ein 12-Zoll Monitor sorgt für besonders hohe Auflösung und ein größeres Messfeld ermöglicht eine bessere anatomische Abdeckung.



Für den Patienten besonders wertvoll ist, dass sich die Eingriffszeiten verkürzt haben und die Vor- und Nachbereitungszeit auch schneller geht und damit die Strahlenbelastung für den Patienten deutlich geringer ist.

