Kunstprojekt fördert Fähigkeiten von Jugendlichen

11.09.18

„Steinbildhauerei ist definitiv nicht das Schlimmste!“, so lautet das Fazit eines der beteiligten Jugendlichen am Kunstprojekt der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Esslingen. Das Projekt fand für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Sommerzeit statt. Acht Stunden arbeiteten sie durchschnittlich an ihrem ca. 30 kg schweren Sandstein im Garten der Klinik. Die Jugendlichen stellten sich der Herausforderung in der Auseinandersetzung mit einem ein so eigenwilliges Material von der Ideenfindung bis zur Umsetzung.



„„Der Klumpen wurde in grobe Form gebracht, es ist noch nicht genau erkennbar, was aus ihm wird, es fehlen noch ein paar wichtige Linien. Geschliffen ist er auch noch nicht, aber, ob das so wichtig ist, weiß ich nicht. Wir müssen nicht fertig sein, wenn wir hier gehen. Es reicht die grobe Form und eine Skizze (unserer Zukunft) aus, um unser Leben zu bestreiten.“



Dieses Zitat eines Jugendlichen beschreibt sehr schön, die Auseinandersetzung mit sich selbst, die durch die Bearbeitung des harten Steins angeregt wird.



„Für die Jugendlichen war das Projekt ein Gewinn. Wir haben bereits im vergangenen Jahr sehr positive Erfahrung mit dieser Art der Arbeit gemacht und wurden auch dieses Jahr darin bestätigt. Das Bearbeiten des Steins regt vielfältige Prozess an, neben handwerklichen Fähigkeiten, wird jeder Jugendliche mit Themen konfrontiert, die er über diesen Weg bearbeiten kann“, so Magdalene Nestel, die betreuende Kunsttherapeutin.

