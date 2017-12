Kreißsaalführung Informationsabend für werdende Eltern am Klinikum Esslingen

Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Esslingen lädt alle Interessierten zu einer informationsreichen Veranstaltung rund um das Thema Geburt ganz herzlich ein. Eine erfahrene Hebamme und ein/e Oberarzt/in stellen die Klinik mit allen modernen Geburtsmethoden und –möglichkeiten vor. Viele praktische Hinweise und Tipps zur Schwangerschaft und Geburt, zur Wochenstation, Kinderklinik und verschiedene Schmerztherapien werden ausgetauscht und besprochen. Informationen zur Alternativmedizin und Akupunktur runden das Angebot ab. Für persönliche Fragen bleibt auch genug Zeit.



In kleineren Gruppen besichtigen die Schwangeren und ihre Begleitung anschließend die Wochenstation und den Kreißsaal-Bereich. Je nach Belegung können auch die unterschiedlichen Entbindungsräume angeschaut werden.



Die kostenlose Veranstaltung findet am Montag, den 18. Dezember 2017 um 19.30 Uhr im Forum des Klinikums (Haus 15) statt. Alle Schwangere, Angehörige und Interessierte sind herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers