Zwei Tage mit Kursen, Check-Ups und mehr

Gesundheitstage mit der BARMER für Mitarbeitende im Klinikum Darmstadt am 20. und 21. September

Am 20. und 21. September jeweils von 8 bis 16 Uhr veranstaltet das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements gemeinsam mit der BARMER Krankenkasse Gesundheitstage für die 3.350 Mitarbeitenden im Klinikum – im Zentralen Neubau und im Logistikzentrum. Es gibt Trainings, Messungen, ein Smoothie-Bike, Infostände von der Deutschen Rentenversicherung und Body Culture, eine Fotobox und viele Informationen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.



Für einzelne Kurse und Trainings mit der Faszienrolle, einem Body-Check mit der Tanita-Waage oder einer Rückencheck-Messung konnten sich die Mitarbeitenden online bereit im Vorfeld Zeiten buchen. Für alle gilt: Teilnahme am Gesundheitstag ist Arbeitszeit.



„Für uns ist das ein wichtiges Angebot der Mitarbeitenden-Bindung, denn als kommunaler Maximalversorger sind unsere Teams 24 Stunden /7 Tage die Woche an 365 Tagen im Einsatz für die Gesundheit der Bürger unserer Region. Daraus resultieren - vor allem nach zweieinhalb Jahren Pandemie - Stressoren auf unterschiedlichen Ebenen. Die Mitarbeitenden sind emotional sehr belastet, aber auch der enorme Zeitdruck und die hohe Arbeitsdichte zehren an den Kräften. Die Gesundheitstage sind daher eine sehr gute Gelegenheit, an uns selbst und unsere Gesundheit und -erhaltung zu denken und uns dafür Zeit zu nehmen“, betont Personalleiterin Grit Kraushaar.



Lotte Schwärzel, die Leiterin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements, welche die Gesundheitstage gemeinsam mit der BARMER Krankenkasse organisiert hat, ergänzt: „Wir haben Anfang 2020 begonnen, unser Betriebliches Gesundheitsmanagement strategisch neu aufzustellen. Neben Gesundheitskursen wie Resilienztrainings, Kommunikationsseminaren oder speziellen Angeboten für Führungskräfte sind im Schwerpunkt Strukturen und Prozesse für unser BGM mit aufgebaut worden. Bei aller Theorie muss das BGM für die Mitarbeitenden vor allem erlebbar, greifbar und direkt im Effekt nutzbarsein. Hierfür braucht es attraktive und leicht zugängliche Angebote. Unser Anliegen war es, nach den Corona-Jahren die Gesundheit der Mitarbeitenden in den Fokus zu rücken. Wichtig war uns ergänzend, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen und Orte der Begegnung zu schaffen. Die gemeinsame Teilnahme am Firmenlauf und ein großer Gesundheitstag mit attraktiven Aktionen bieten da eine gute Gelegenheit.“



Marc Hartmann, Geschäftsführer der BARMER in Darmstadt, hat die Gesundheitstage gemeinsam mit dem Klinikum Darmstadt organisiert und weiß, wie wichtig Gesundheitsaktionen dieser Art für die Mitarbeitenden derzeit sind. „Während der Pandemie hat das Krankenhauspersonal in Hessen bis an die Grenze des Leistbaren gearbeitet. So waren zum Beispiel Krankenpflegekräfte im vergangenen Jahr im Schnitt mehr als sieben Tage länger krankgeschrieben als andere Berufe in Hessen. Ihr Krankenstand lag rund 40 Prozent über dem hessischen Durchschnitt. Mit den Gesundheitstagen helfen wir den Beschäftigten in diesem und anderen Berufen, Zeitdruck und hoher Arbeitsdichte mit einem mental und körperlich gesunden Lebensstil zu begegnen. Auf diese Weise können Gesundheitsbelastungen und Krankenstände nachweislich gesenkt werden.“ Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien die Basis für Erfolg und Zufriedenheit, so Hartmann. Für alle Interessierten stehe die BARMER als Partner zu Verfügung.



Die Barmer ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Ihr Leitmotiv ist es, Gesundheit weiterzudenken. Ihre circa 8,7 Millionen Versicherten unterstützt die BARMER tatkräftig bei allen Fragen zu Gesundheit, Krankheit und Pflege, inspiriert sie zu einem gesünderen Leben und bietet Hilfe zur Selbsthilfe durch Förderung der individuellen Gesundheitskompetenz. Dafür entwickeln die rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innovative Versorgungsangebote und ermöglichen schnellen Zugang zu Neuheiten in Medizin, Prävention, Rehabilitation und Pflege. Die BARMER setzt Trends bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens, zum Beispiel mit der elektronischen Patientenakte eCare, der BARMER-App und vielen weiteren digitalen Services. Ein gesundes Leben liegt nicht nur in der individuellen Verantwortung, deshalb engagiert sich die BARMER dort, wo Krankheiten entstehen: bei den gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Ursachen.