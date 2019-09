Wertvoller Arbeitgeber: 1. Platz fürs Klinikum Darmstadt im Ranking der Wirtschaftswoche

Eine Region lebt und profitiert von den Unternehmen, die vor Ort etwas bewegen und das Gemeinwohl der Region vorantreiben. Dazu gehören auch die Arbeitsplätze, die ein Unternehmen abhängig von seiner Größe schafft und damit die Entwicklung des Gemeinwesens vorantreibt. Zum zweiten Mal befragte das Marktforschungsinstitut ServiceValue im Auftrag der Wirtschaftswoche (Ausgabe vom 9.9.2019) die Bewohnerinnen und Bewohner verschiedener Regionen in Deutschland.Das Klinikum Darmstadt hat mit seinen 3.350 Mitarbeitenden im Rahmen dieser Untersuchung in der Stadt Darmstadt den 1. Platz erzielen können.In insgesamt 49 Landkreisen und 14 kreisfreien Städten konnten die Bewohnenden der Region Mitte, das aus den Bundesländern Hessen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besteht, zu 2.077 regionalen Arbeitgebern befragt werden und ein Urteil zum Gemeinwohlbeitrag der Unternehmen geben. Wertvoll für die Region ist ein Arbeitgeber dann, so heißt es in einer Pressemeldung der Wirtschaftswoche, wenn er über das Wohl seines Unternehmens und auch das seiner eigenen Mitarbeiter hinaus denkt und handelt.Weitere Infos und die Rankinglisten finden Sie unter: https://www.wiwo.de/... ein-bekenntnis-zur-region-wird-honoriert/24985878.html