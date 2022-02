Versorgungslücken schließen - das ist das Motto des Weltkrebstages am 4. Februar 2022

Der 4. Februar ist Weltkrebstag: Das Motto der Internationalen Vereinigung gegen Krebs (UICC) dazu lautet in 2022 „Versorgungslücken schließen“. Die Deutsche Krebshilfe berichtet von den „Versorgungslücken“ im Bereich der Behandlung von Krebserkrankungen, die es zu schließen gilt. Diese seien unter anderem: Versorgung in ländlichen Gegenden, fehlende Vernetzung medizinischer Akteure, Onkologische Pflege, ambulante psychoonkologische und psychosoziale Versorgung, Palliativversorgung.Das Onkologische Zentrum Klinikum Darmstadt setzt sich aktiv für die genannten Schwerpunkte ein und kann diese Lücken unter einem Dach für seine Patient*innen aber auch für die Menschen in Südhessen schließen. Um die Qualität der Krebsversorgung lokal und regional zu stärken werden Kliniken nach Kriterien der Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) geprüft und zertifiziert. Die Zertifizierung des Klinikum Darmstadts als Onkologisches Zentrum nach DKG ist eine Bestätigung der hohen medizinischen Qualität der Kliniken sowie der engen interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit von Ärzteschaft, Pflege, Psychoonkologie, Sozialdienst, Studiensekretariat, Qualitätsmanagement und vielen mehr, betont der Sprecher des Onkologischen Zentrums und Direktor des Instituts für Radioonkologie und Strahlentherapie Prof. Dr. Christian Weiß und fügt hinzu: „Gerne stehen wir als Ansprechpartner für alle umliegenden Krankenhäuser, sowie Hausarzt- und Facharztpraxen der Region zur Seite. Diese Kooperation gewährleistet eine flächendeckende, strukturierte, leistungsfähige und zukunftsorientierte Patientenversorgung.Die Koordinatorin des Onkologischen Zentrums Janina Klemm ergänzt: „Um wissenschaftliche Entwicklungen und unsere Erkenntnisse weiterzugeben, bieten wir regelmäßig Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, sowie Patient*innen und Angehörige an. Weiterhin haben niedergelassene Arztpraxen die Möglichkeit onkologische Fälle in unseren interdisziplinären Tumorkonferenzen vorzustellen, um so das bestmögliche Therapieschema für den jeweiligen Patienten interdisziplinär zu entwickeln.“Jedes Jahr erkranken in Deutschland ca. 510.000 Menschen neu an Krebs – rund 4 Millionen Menschen leben in Deutschland mit der Diagnose Krebs. „Diese hohen Zahlen und vor allem die der Mensch, der hinter diesen Zahlen steht, ermutigen uns jeden Tag aufs Neue, die Diagnostik, Therapie und Nachsorge von Krebserkrankungen zu verbessern und über Präventionsmöglichkeiten zu informieren. Im Rahmen der „Digitalen Krebspatient*innentage des Onkologischen Zentrums“ konnten wir im September 2021 über 100 Patient*innen, Angehörige und Interessierte informieren und beraten“, so Janina Klemm. In seinem Vortrag „Neue Chancen in der Onkologie durch moderne Behandlungen“ berichtete Dr. med. Thorsten Wenzel, leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor der Medizinischen Klinik V – Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, über moderne Behandlungsmöglichkeiten von Krebserkrankungen: Zum Beispiel über die Immuntherapie oder zielgerichteten/individualisierten Therapie, sowie über den frühzeitigen Einsatz von Palliativmedizin.Auch in diesem Jahr nutzt das Klinikum Darmstadt den Anlass Weltkrebstag, um über die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet Krebstherapie zu informieren: Aus dem Vortrag, in dem Dr. Wenzel auch eines der wichtigsten Tools interdisziplinärer Krebstherapie, die sogenannten Tumorkonferenzen, vorstellte, ist ein Video entstanden, das ab sofort auf dem Youtube-Kanal des Klinikums Darmstadt zu sehen ist: www.youtube.com/... Im Klinikum Darmstadt sind mittlerweile fünf onkologische Fachpflegekräfte mit der Zielsetzung tätig, die Pflege- und Lebensqualität von Menschen mit malignen Erkrankungen in allen Organkrebszentren im Klinikum Darmstadt zu verbessern. Weiterhin unterstützen zwei Breast Care Nurses alle Patient*innen mit einer Brustkrebserkrankung und bieten hierfür und bieten hierfür Montag bis Donnerstag von 8-16 Uhr eine Sprechstunde an. Durch eine maligne Grunderkrankung können bei Patient*innen verschiedene Pflegeprobleme, wie bspw. Schmerzen, Übelkeit, Entzündung der Mundschleimhaut, Haarverlust oder das Fatigue-Syndrom, auftreten. Eine Symptomlinderung kann durch die Anleitung, Beratung und Schulung von onkologischen Patient*innen und deren Angehörigen durch das Team der Onkologischen Fachpflege gefördert werden.Sie erreichen das Team der Onkologischen Fachpflege montags bis freitags von 8-16 Uhr unter: 0151 14133420 oder außerhalb dieser Zeiten schriftlich unter: onko-fachpflege@mail.klinikum-darmstadt.de.Auch im Bereich der psychoonkologischen Beratung und Beratung durch den Sozialdienst von Krebserkrankten ist das Onkologische Zentrum Klinikum Darmstadt sehr gut aufgestellt. Die psychologische Begleitung von Patient*innen und deren Angehörigen erfolgt in allen Kliniken und Instituten des Klinikums Darmstadt und zu allen Phasen der Erkrankung durch ein interdisziplinäres Team. Auch nach Entlassung aus dem Krankenhaus ist eine weitere Betreuung durch die Psychoonkologie nach Paragraf §116b möglich, wenn der behandelnde Arzt dafür einen Überweisungsschein ausstellt. Dafür können Betroffene einen Termin unter folgender Telefonnummer vereinbaren: 06151 / 107-6884.Im Bereich der Palliativmedizin weist das Klinikum Darmstadt sowohl eine Palliativstation, als auch ein Ambulantes Palliativteam (SAPV-Team) auf. Das Versorgungsangebot für jene, deren Krebserkrankung nicht mehr heilbar ist, ist somit zu jedem Zeitpunkt sichergestellt. Die Mitarbeitenden des SAPV-Teams unterstützen Betroffene und deren Angehörigen auch im häuslichen Umfeld durch zahlreiche Möglichkeiten der Linderung von belastenden Symptomen wie Schmerzen, Luftnot, Angst oder Unruhe. Sie erreichen das SAPV-Team telefonisch unter: 06151 / 107 - 8100.Sollten Sie weitere Fragen zum Onkologischen Zentrum haben, wenden Sie sich gerne an die Koordination Onkologisches Zentrum: Janina Klemm, Telefon: 06151 / 107 - 6856, E-Mail: janina.isabell.klemm@mail.klinikum-darmstadt.de