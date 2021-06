Top-Mediziner am Klinikum Darmstadt

Acht Klinikdirektoren des Klinikums Darmstadt werden von der Focus Ärzteliste 2021 empfohlen (Heft 4/2021). Sie gehören damit laut Focus zu den führenden Ärzten Deutschlands.Ganz neu unter den Top-Medizinern istfür Neurochirurgie gelistet. Die weiteren Ausgezeichneten sind:für Brustkrebs,für Gefäßchirurgie,für Lidkorrektur,für Antirefluxchirurgie, für Magen-Darm-Trakt-Chirurgie sowie Gallenblasen-, Gallenwegschirurgie,für Botox&Filler sowie für Fettabsaugung und Lippenkorrektur undfür Neonatologie. Die Klinik der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret, die er leitet, befindet sich im Klinikum Darmstadt und bildet mit der Frauenklinik das Südhessische Perinatalzentrum Level 1., Top-Mediziner 2021 für Beingefäße PAVK, Angilogie und Venenleiden ist aus Altersgründen seit Ende Mai nicht mehr im Klinikum, seitdem führt PD Dr. Jörg Herold die Gefäßklinik – Angiologie.„Wir freuen uns sehr, dass acht unserer Ärzte zu den Top-Medizinern Deutschlands gehören und ausgezeichnet sind. Diese Auszeichnungen stehen auch für die Qualität der Kliniken und der Teams, die sich um die Behandlung und Versorgung der Patient*innen kümmern. Und sie stehen für die guten Arbeitsbedingungen im Klinikum Darmstadt, die die Basis bilden für exzellente Qualität“, bekräftigt Geschäftsführer Clemens Maurer.Das FOCUS Gesundheitsmagazin nennt jährlich die bundesweit besten Ärzte in unterschiedlichen medizinischen Fachdisziplinen und erstellt eine Übersicht über die führenden Spezialisten für verschiedene individuelle Erkrankungen. In 2021 sind das 4242 Medizinerinnen und Mediziner aus 123 Fachbereichen. Dafür gehen bei der, laut Focus, unabhängigen Datenerhebung große Umfragen in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachgesellschaften, wissenschaftliche Publikationen sowie Empfehlungen von Patientenverbänden, Selbsthilfegruppen, Klinikchefs, Oberärzten/-ärztinnen und niedergelassenen Mediziner/innen in die Bewertung ein. Die Focus-Liste, erhoben vom neuen Partner Fact Field, will Betroffenen und deren Angehörigen helfen, die richtigen Ansprechpersonen für ihr gesundheitliches Problem zu finden.Mehr Infos zu den ausgezeichneten Ärzten finden Sie auf unserer Website www.klinikum-darmstadt.de Mehr Infos zum Erhebungsverfahren unter: factfield.de