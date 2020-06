Pressemitteilung BoxID: 803779 (Klinikum Darmstadt GmbH)

Premiere am Klinikum Darmstadt

Schnupper-Vorlesungen der FOM sollen Lust auf Pflegestudium wecken

Um Pflegenden Lust auf ein Pflegestudium zu machen, geht das Klinikum Darmstadt innovative Wege: Als Akademisches Lehrkrankenhaus für Medizin und Pflege hielten heute (18.) Professoren der kooperierenden FOM Hochschule für Ökonomie und Management, Frankfurt, die erste „Schnupper-Vorlesung“ mit spannenden Themen rund um Pflege- und Gesundheitsmanagement.



In den Räumen der eigenen Akademie für Fort- und Weiterbildung eröffnete Geschäftsführer Clemens Maurer, die Veranstaltung und unterstrich die Bedeutung dieser Kooperation zur weiteren Gewinnung von Fachpersonal in der Pflege als wichtigen Bestandteil der Sicherstellung von Gesundheitsleistungen in Darmstadt und Region. Pflegedirektorin Sabine Brase begrüßte die Teilnehmenden und ermunterte sie: „den Weg der Professionalisierung und Akademisierung einzuschlagen und aktiv mitzugestalten, denn dieser zahlt auf die Versorgungsqualität unserer Patientinnen und Patienten ein.“



Über 30 interessierte Mitarbeitende nahmen an der Vorlesung teil und waren schwer begeistert, auch davon dass die Redner alle von eigenen Pflege- oder Krankenhauswurzeln berichteten. Prof. Andreas Goldschmidt (Gesundheitsökonomie/Gesundheitsmanagement und Medizininformatiker) sprach zu Ethik in der Medizin und Pflege und über verschiedene Entscheidungsdilemmata. Prof. Marcel Konrad (Gesundheits- und Sozialmanagement/Pflegemanagement) beleuchtete in Auszügen aus seiner Vorlesung die Grundlagen der Pflegewissenschaft und die Dualität von Evidenzbasierung, Studienlage und dem klinischen Arbeitsalltag. Ein Ausblick auf Public Health in Bezug auf gesellschaftliche Phänomene und Gesundheitsförderung sowie auf die Lehr- und Lernkonzepte des FOM Hochschulzentrums Frankfurt durch Studienberater Alexander Skrivanek beendeten den aufschlussreichen Auftakt. Dass diese Schnupper-Vorlesung nicht die letzte dieser Art sein soll, war bereits vor Abschluss klar.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (