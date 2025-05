Positives Signal der Wirtschaftsprüfer

Mit dem jetzt vorliegenden gemeinsamen Businessplan der beauftragten Wirtschaftsprüfer ist ein weiterer Meilenstein geschafft. Denn ein wirtschaftlich tragfähiges Modell der Holding ist Voraussetzung für das Vorhaben, das Klinikum Darmstadt und das AGAPLESION ELISABETHENSTIFT unter einem Dach einer gemeinsamen Holding zu vereinen.„Die strategische und betriebswirtschaftliche Analyse zeigt uns als Gesellschafter auf, wie die Holding perspektivisch funktionieren kann. Dieses Ergebnis bestätigt uns darin, unseren Weg zur Gründung der Holding konsequent weiter zu verfolgen. Unserem gemeinsamen Ziel, die beiden Darmstädter Krankenhäuser zukunftsfähig gemeinsam neu aufzustellen und damit die Leistungsfähigkeit der gesundheitlichen Versorgung in Darmstadt und für Südhessen langfristig zu sichern, sind wir damit einen entscheidenden Schritt nähergekommen“, stellt Aufsichtsratsvorsitzender und Klinikdezernent André Schellenberg heraus.Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der AGAPLESION gAG ergänzt: „Auch in der für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so wichtigen Frage der Lohnangleichung zeigt der gemeinsame Businessplan Lösungen auf, die wir jetzt mit aller Sorgfalt prüfen werden. Ich erlebe unsere Arbeit am gemeinsamen Projekt als außerordentlich vertrauensvoll und lösungsorientiert. Uns eint das gemeinsame Ziel und das werden wir mit aller Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit weiterverfolgen.“Da für die beiden Darmstädter Krankenhäuser die kommunalen bzw. die christlichen Wurzeln eine sehr hohe Bedeutung haben, sind das Zusammengehen und die Entwicklung einer gemeinsamen Unternehmenskultur ein herausforderndes Thema. Eine Projektgruppe soll sich damit intensiv auseinandersetzen und eine innovative, zeitgemäße Lösung finden.Der neue Zeitplan strebt die Gründung der Holding zum 01.01.2026 an. Zuvor stehen in diesem besonderen Verfahren noch wichtige Gremienentscheidungen an, die mit großer Sorgfalt vorbereitet werden müssen.Weiterhin bieten beide Häuser allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gesprächsrunden mit den Geschäftsführern an, um über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren und dazu in den Austausch zu gehen.Das Gesundheitswesen in Deutschland steht vor tiefgreifenden Veränderungen. Die politisch initiierte Krankenhausreform, der zunehmende Fachkräftemangel und die allgemein angespannte wirtschaftliche Situation im Gesundheitswesen erfordern ein weitsichtiges strategisches Vorgehen der Krankenhausträger. Kooperationen von Krankenhäusern können durch die Bündelung von Leistungen und Ressourcen ein vielversprechendes Konzept für zukünftige Versorgungsstrukturen darstellen.Diesen Ansatz verfolgen die Träger des Klinikums Darmstadt (Stadt Darmstadt) und des AGAPLESION ELISABETHENSTIFT (AGAPLESION gAG) seit einem Jahr. Im Sommer 2024 folgte der „Letter of Intent“, in dem die Eckpunkte für die Gründung der Holding formuliert wurden. Mit der Zusammenführung der beiden Krankenhäuser soll die hochwertige medizinisch-pflegerische Versorgung in Darmstadt zukunftsfähig weiterentwickelt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an beiden Standorten Sicherheit geboten werden.Die AGAPLESION gemeinnützige Aktiengesellschaft wurde 2002 in Frankfurt am Main von christlichen Unternehmen gegründet, um vorwiegend christliche Gesundheitseinrichtungen in einer anspruchsvollen Wirtschafts- und Wettbewerbssituation zu stärken.Zu AGAPLESION gehören bundesweit mehr als 100 Einrichtungen, darunter 20 Krankenhausstandorte mit 6.033 Betten, 40 Wohn- und Pflegeeinrichtungen mit 3.673 Pflegeplätzen, sieben Hospize, 29 Medizinische Versorgungszentren, sieben Ambulante Pflegedienste und eine Fortbildungsakademie. Darüber hinaus bildet AGAPLESION an 14 Standorten im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege aus. 22.000 Mitarbeiter:innen sorgen für ganzheitliche Medizin und Pflege nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden rund eine Million Patientinnen und Patienten versorgt. Die Umsatzerlöse aller Einrichtungen inklusive der Beteiligungen betragen 1,8 Milliarden Euro.Die alleinigen Aktionäre der AGAPLESION gAG sind verschiedene traditionsreiche Diakoniewerke und Kirchen. Auch durch diese Aktionäre ist die AGAPLESION gAG fest in der Diakonie verwurzelt und setzt das Wohl ihrer Patientinnen und Patienten, Bewohner:innen sowie Mitarbeiter:innen als Maßstab für ihr Handeln.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.agaplesion.de