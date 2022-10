PD Dr. Farzin Adili steht der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und -medizin vor

Priv.-Doz. Dr. Farzin Adili, Direktor der Klinik für Gefäßmedizin – Gefäß- und Endovascularchirurgie am Klinikum Darmstadt wurde am 19.10.2022 in Wien einstimmig zum Vizepräsidenten und damit für 2025/2026 zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin gewählt. Dr. Adili steht damit der größten gefäßchirurgischen Fachgesellschaft Europas vor und wird 2026 Kongresspräsident des Jahreskongresses sein, der in Darmstadt oder Frankfurt stattfinden wird.