Neuer OP-Manager Erik Och stellt Zentral-OP zukunftsfähig auf

Erik Och arbeitet seit 20. März als OP-Manager im Klinikum Darmstadt in Unterstützung von OP-Koordinator Jost Reinecke. Erik Och ist gelernter Krankenpfleger und arbeitete nach seiner Ausbildung zunächst viele Jahre lang in den Bereichen Anästhesie, Intensiv und Notaufnahme. Nach einer Spezialisierung auf den Bereich OP-Management war er seit 2008 in führenden Positionen als ausgebildeter OP-Manager und Pflegedienstleiter an Krankenhäusern unterschiedlicher Größen und Versorgungsstufen tätig. Er verfügt über diverse weitere Zusatzqualifikationen, unter anderem als Diplomierter Krankenpfleger SRK (Schweiz), Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivpflege, Rettungsassistent, Hygienebeauftragter, Fachdozent und Medizinischer Flugbegleiter.



Bereits im Februar hatte sich Erik Och für ein paar Tage den Zentral-OP angeschaut, jetzt geht es ihm darum, Strukturen und Prozesse den neuen Anforderungen und krankenhausplanerischen Voraussetzungen anzupassen und umzusetzen. Dafür ist er direkt der Geschäftsführung unterstellt. Sein Leitsatz ist: „Wir müssen für Personalzufriedenheit sorgen und diese mit den ökonomischen Rahmenbedingungen gut zusammenführen, dann erreichen wir auch eine hohe Patientenzufriedenheit.“



„Erik Och hat den Krankenhauskosmos „von der Pike“ auf kennengelernt und über viele Jahre hinweg ein exzellentes Klinikwissen mit besonderer Expertise in den Bereichen OP-Management und Pflegedienstleitung aufgebaut. Ich freue mich sehr, dass wir Erik Och für unser Haus gewinnen konnten. Er wird den Zentral-OP zukunftsfähig aufstellen und für nachvollziehbare klare Strukturen und Prozesse sorgen. Das sind beste Voraussetzungen dafür, Personal zu binden und neues zu gewinnen, um aus der Knappheit herauszukommen“, sagt Geschäftsführer Clemens Maurer.